النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمانة مكة المكرمة تغلق أماكن رياضة المشي احترازيًا

ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة "كورونا"

أغلقت أمانة العاصمة المقدسة بشكل فعلي أماكن رياضة المشي المنتشرة بمكة المكرمة.

وتفصيلاً؛ أغلقت ‏‎أمانة العاصمة المقدسة مساء اليوم، أماكن ممارسة رياضة المشي مؤقتًا، ووضعت لوحات تحذيرية؛ وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من فيروس كورونا.

فيروس كورونا الجديد أمانة العاصمة المقدسة مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمانة مكة المكرمة تغلق أماكن رياضة المشي احترازيًا
سبق

أغلقت أمانة العاصمة المقدسة بشكل فعلي أماكن رياضة المشي المنتشرة بمكة المكرمة.

وتفصيلاً؛ أغلقت ‏‎أمانة العاصمة المقدسة مساء اليوم، أماكن ممارسة رياضة المشي مؤقتًا، ووضعت لوحات تحذيرية؛ وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من فيروس كورونا.

21 مارس 2020 - 26 رجب 1441
11:17 PM
اخر تعديل
22 مارس 2020 - 27 رجب 1441
03:44 AM

أمانة مكة المكرمة تغلق أماكن رياضة المشي احترازيًا

ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة "كورونا"

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
2
7,773

أغلقت أمانة العاصمة المقدسة بشكل فعلي أماكن رياضة المشي المنتشرة بمكة المكرمة.

وتفصيلاً؛ أغلقت ‏‎أمانة العاصمة المقدسة مساء اليوم، أماكن ممارسة رياضة المشي مؤقتًا، ووضعت لوحات تحذيرية؛ وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من فيروس كورونا.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,494
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,053
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,921
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,363

المقالات

السعودية في صدارة العمل الإنساني

السعودية في صدارة العمل الإنساني

سعيد آل جندب
(غبر شاربك) خلال أزمة كورونا

(غبر شاربك) خلال أزمة كورونا

حسن آل عمير
هاجس كورونا بين جدل القوة القاهرة والظروف الطارئة

هاجس كورونا بين جدل القوة القاهرة والظروف الطارئة

أحمد الهرماس
ما بين الأزمة والحكمة

ما بين الأزمة والحكمة

سارة عفتان
ولكورونا فوائد!!

ولكورونا فوائد!!

علي آل شرمة
وصفة القضاء على "كورونا"

وصفة القضاء على "كورونا"

حواء القرني
"كورونا" حتى في المنام!

"كورونا" حتى في المنام!

لؤي المطبقاني
ندعمهم ويطعنون ظهورنا!

ندعمهم ويطعنون ظهورنا!

صالح مطر الغامدي
الحب في زمن الكورونا.. ولاء وانتماء

الحب في زمن الكورونا.. ولاء وانتماء

عبدالغني الشيخ
كورونا ومعادن التجار..!

كورونا ومعادن التجار..!

سعيد آل جندب
بين طيَّات المِحَن تأتي المِنَح

بين طيَّات المِحَن تأتي المِنَح

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة