وتفصيلاً؛ أغلقت ‏‎أمانة العاصمة المقدسة مساء اليوم، أماكن ممارسة رياضة المشي مؤقتًا، ووضعت لوحات تحذيرية؛ وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من فيروس كورونا.

أمانة مكة المكرمة تغلق أماكن رياضة المشي احترازيًا عبدالرزاق البجالي سبق 2020-03-21 أغلقت أمانة العاصمة المقدسة بشكل فعلي أماكن رياضة المشي المنتشرة بمكة المكرمة. وتفصيلاً؛ أغلقت ‏‎أمانة العاصمة المقدسة مساء اليوم، أماكن ممارسة رياضة المشي مؤقتًا، ووضعت لوحات تحذيرية؛ وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من فيروس كورونا.

21 مارس 2020 - 26 رجب 1441 11:17 PM

اخر تعديل 22 مارس 2020 - 27 رجب 1441 03:44 AM

أمانة مكة المكرمة تغلق أماكن رياضة المشي احترازيًا ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة "كورونا"





A A A





22 مشاركة

أغلقت أمانة العاصمة المقدسة بشكل فعلي أماكن رياضة المشي المنتشرة بمكة المكرمة.

وتفصيلاً؛ أغلقت ‏‎أمانة العاصمة المقدسة مساء اليوم، أماكن ممارسة رياضة المشي مؤقتًا، ووضعت لوحات تحذيرية؛ وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من فيروس كورونا.