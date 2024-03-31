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مليون جزائري في تظاهرات اليوم الجمعة بشوارع العاصمة

الشرطة استخدمت خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريقهم

خرج أكثر من مليون جزائري في شوارع العاصمة، اليوم الجمعة، مطالبين باستقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في مظاهرات هي الأكبر في البلاد منذ بدء الحراك الاحتجاجي قبل 6 أسابيع.

ونقلت وكالة "رويترز" عن شهود عيان قولهم: إن الشرطة استخدمت خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجّين، بعد أن رشق بعضهم أفراد الأمن بالحجارة.

ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بتغيير النظام السياسي في البلاد ورحيل النخبة السياسية الحاكمة بأكملها، مؤكدين رفضهم لتدخل الجيش في الحياة السياسية المدنية.

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مليون جزائري في تظاهرات اليوم الجمعة بشوارع العاصمة
سبق

خرج أكثر من مليون جزائري في شوارع العاصمة، اليوم الجمعة، مطالبين باستقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في مظاهرات هي الأكبر في البلاد منذ بدء الحراك الاحتجاجي قبل 6 أسابيع.

ونقلت وكالة "رويترز" عن شهود عيان قولهم: إن الشرطة استخدمت خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجّين، بعد أن رشق بعضهم أفراد الأمن بالحجارة.

ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بتغيير النظام السياسي في البلاد ورحيل النخبة السياسية الحاكمة بأكملها، مؤكدين رفضهم لتدخل الجيش في الحياة السياسية المدنية.

29 مارس 2019 - 22 رجب 1440
07:12 PM

مليون جزائري في تظاهرات اليوم الجمعة بشوارع العاصمة

الشرطة استخدمت خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريقهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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خرج أكثر من مليون جزائري في شوارع العاصمة، اليوم الجمعة، مطالبين باستقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في مظاهرات هي الأكبر في البلاد منذ بدء الحراك الاحتجاجي قبل 6 أسابيع.

ونقلت وكالة "رويترز" عن شهود عيان قولهم: إن الشرطة استخدمت خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجّين، بعد أن رشق بعضهم أفراد الأمن بالحجارة.

ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بتغيير النظام السياسي في البلاد ورحيل النخبة السياسية الحاكمة بأكملها، مؤكدين رفضهم لتدخل الجيش في الحياة السياسية المدنية.

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