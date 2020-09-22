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الملك يتلقى برقية تهنئة باليوم الوطني من ولي عهد الكويت ورئيس الوزراء

"نواف الأحمد" أكد رسوخ العلاقات الأخوية والتاريخية والوطيدة بين البلدين

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة من الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح؛ نائب أمير دولة الكويت ولي العهد، بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 للمملكة.

وعبر الشيخ "نواف"؛ عن خالص تهاني الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح؛ أمير دولة الكويت، وتهانيه بمناسبة اليوم الوطني للمملكة، مؤكداً رسوخ العلاقات الأخوية والتاريخية والوطيدة التي تربط دولة الكويت والمملكة العربية السعودية والشعبين الكريمين.

وأشاد بالإنجازات التنموية البارزة التي شهدتها المملكة في مختلف المجالات وتحققت في عهده الميمون وأصبحت محل فخر واعتزاز الجميع، سائلا المولى تعالى أن يديم على أخيه خادم الحرمين الشريفين، موفور الصحة وتمام العافية لمواصلة قيادة مسيرة الخير والنماء للمملكة العربية السعودية، وأن يحقق للمملكة المزيد من التقدم والرخاء والازدهار في ظل القيادة الحكيمة.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين برقية تهنئة من الشيخ صباح خالد الحمد الصباح؛ رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الملك يتلقى برقية تهنئة باليوم الوطني من ولي عهد الكويت ورئيس الوزراء
سبق

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة من الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح؛ نائب أمير دولة الكويت ولي العهد، بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 للمملكة.

وعبر الشيخ "نواف"؛ عن خالص تهاني الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح؛ أمير دولة الكويت، وتهانيه بمناسبة اليوم الوطني للمملكة، مؤكداً رسوخ العلاقات الأخوية والتاريخية والوطيدة التي تربط دولة الكويت والمملكة العربية السعودية والشعبين الكريمين.

وأشاد بالإنجازات التنموية البارزة التي شهدتها المملكة في مختلف المجالات وتحققت في عهده الميمون وأصبحت محل فخر واعتزاز الجميع، سائلا المولى تعالى أن يديم على أخيه خادم الحرمين الشريفين، موفور الصحة وتمام العافية لمواصلة قيادة مسيرة الخير والنماء للمملكة العربية السعودية، وأن يحقق للمملكة المزيد من التقدم والرخاء والازدهار في ظل القيادة الحكيمة.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين برقية تهنئة من الشيخ صباح خالد الحمد الصباح؛ رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت.

22 سبتمبر 2020 - 5 صفر 1442
01:13 PM

الملك يتلقى برقية تهنئة باليوم الوطني من ولي عهد الكويت ورئيس الوزراء

"نواف الأحمد" أكد رسوخ العلاقات الأخوية والتاريخية والوطيدة بين البلدين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الكويت
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تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة من الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح؛ نائب أمير دولة الكويت ولي العهد، بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 للمملكة.

وعبر الشيخ "نواف"؛ عن خالص تهاني الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح؛ أمير دولة الكويت، وتهانيه بمناسبة اليوم الوطني للمملكة، مؤكداً رسوخ العلاقات الأخوية والتاريخية والوطيدة التي تربط دولة الكويت والمملكة العربية السعودية والشعبين الكريمين.

وأشاد بالإنجازات التنموية البارزة التي شهدتها المملكة في مختلف المجالات وتحققت في عهده الميمون وأصبحت محل فخر واعتزاز الجميع، سائلا المولى تعالى أن يديم على أخيه خادم الحرمين الشريفين، موفور الصحة وتمام العافية لمواصلة قيادة مسيرة الخير والنماء للمملكة العربية السعودية، وأن يحقق للمملكة المزيد من التقدم والرخاء والازدهار في ظل القيادة الحكيمة.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين برقية تهنئة من الشيخ صباح خالد الحمد الصباح؛ رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت.

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