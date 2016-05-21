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"المقيطيب" تقيم إفطارًا جماعيًّا لـ200 عائلة من الجاليات الإسلامية بلوس أنجلوس

أكدت أنه سيقام أكثر من مرة خلال الشهر بدعم المتبرعين ورجال الأعمال

في بادرة تهدف إلى ترسيخ الأُلفة والتقارب بين المسلمين في الولايات المتحدة الأمريكية، وتحديدًا في مدينة لوس أنجلوس، أقامت الشيف السعودي العالمي أريج المقيطيب إفطارًا جماعيًّا، دعت إليه أكثر من 200 عائلة من الجاليات الإسلامية في المدينة، بالتعاون مع مكتب ومعمل المجالس العربية الذي قام بتجهيز الموقع بالجلسات العربية مجانًا.

وفي التفاصيل، أكدت الشيف "المقيطيب" أن الإفطار الجماعي كان بجهود عدد من أهل الخير المتبرعين الذين أسهموا بمالهم في دعم هذا العمل الإنساني الذي يقام للمرة الثانية على التوالي. وقالت: "حضر الإفطار الجماعي عدد من الأمريكيين الذين شاركونا الإفطار في ملمح جميل، يجسد التعايش، ويبعث العديد من الرسائل الإسلامية السامية".

وأضافت: "أعكف على تجهيز الإفطار أيامًا عدة بمساعدة أسرتي، وإن شاء الله سيتكرر هذا الإفطار أكثر من مرة خلال هذا الشهر الكريم، بل إننا نفكر في أن ننطلق من هذا الإفطار الجماعي لتنظيم حفل يجمع الجاليات المسلمة في عيد الفطر المبارك في حال وجدنا الدعم من أهل الخير ورجال الأعمال".

وقدمت المقيطيب شكرها للعاملين في السفارة السعودية بالولايات المتحدة الأمريكية، وعلى رأسهم سفيرة خادم الحرمين الشريفين الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، على جهودهم المستمرة لخدمة المسلمين في الولايات كافة.


الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المقيطيب" تقيم إفطارًا جماعيًّا لـ200 عائلة من الجاليات الإسلامية بلوس أنجلوس
سبق

في بادرة تهدف إلى ترسيخ الأُلفة والتقارب بين المسلمين في الولايات المتحدة الأمريكية، وتحديدًا في مدينة لوس أنجلوس، أقامت الشيف السعودي العالمي أريج المقيطيب إفطارًا جماعيًّا، دعت إليه أكثر من 200 عائلة من الجاليات الإسلامية في المدينة، بالتعاون مع مكتب ومعمل المجالس العربية الذي قام بتجهيز الموقع بالجلسات العربية مجانًا.

وفي التفاصيل، أكدت الشيف "المقيطيب" أن الإفطار الجماعي كان بجهود عدد من أهل الخير المتبرعين الذين أسهموا بمالهم في دعم هذا العمل الإنساني الذي يقام للمرة الثانية على التوالي. وقالت: "حضر الإفطار الجماعي عدد من الأمريكيين الذين شاركونا الإفطار في ملمح جميل، يجسد التعايش، ويبعث العديد من الرسائل الإسلامية السامية".

وأضافت: "أعكف على تجهيز الإفطار أيامًا عدة بمساعدة أسرتي، وإن شاء الله سيتكرر هذا الإفطار أكثر من مرة خلال هذا الشهر الكريم، بل إننا نفكر في أن ننطلق من هذا الإفطار الجماعي لتنظيم حفل يجمع الجاليات المسلمة في عيد الفطر المبارك في حال وجدنا الدعم من أهل الخير ورجال الأعمال".

وقدمت المقيطيب شكرها للعاملين في السفارة السعودية بالولايات المتحدة الأمريكية، وعلى رأسهم سفيرة خادم الحرمين الشريفين الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، على جهودهم المستمرة لخدمة المسلمين في الولايات كافة.


19 مايو 2019 - 14 رمضان 1440
10:53 PM

"المقيطيب" تقيم إفطارًا جماعيًّا لـ200 عائلة من الجاليات الإسلامية بلوس أنجلوس

أكدت أنه سيقام أكثر من مرة خلال الشهر بدعم المتبرعين ورجال الأعمال

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عبدالعزيز السلمي - جدة
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4,207

في بادرة تهدف إلى ترسيخ الأُلفة والتقارب بين المسلمين في الولايات المتحدة الأمريكية، وتحديدًا في مدينة لوس أنجلوس، أقامت الشيف السعودي العالمي أريج المقيطيب إفطارًا جماعيًّا، دعت إليه أكثر من 200 عائلة من الجاليات الإسلامية في المدينة، بالتعاون مع مكتب ومعمل المجالس العربية الذي قام بتجهيز الموقع بالجلسات العربية مجانًا.

وفي التفاصيل، أكدت الشيف "المقيطيب" أن الإفطار الجماعي كان بجهود عدد من أهل الخير المتبرعين الذين أسهموا بمالهم في دعم هذا العمل الإنساني الذي يقام للمرة الثانية على التوالي. وقالت: "حضر الإفطار الجماعي عدد من الأمريكيين الذين شاركونا الإفطار في ملمح جميل، يجسد التعايش، ويبعث العديد من الرسائل الإسلامية السامية".

وأضافت: "أعكف على تجهيز الإفطار أيامًا عدة بمساعدة أسرتي، وإن شاء الله سيتكرر هذا الإفطار أكثر من مرة خلال هذا الشهر الكريم، بل إننا نفكر في أن ننطلق من هذا الإفطار الجماعي لتنظيم حفل يجمع الجاليات المسلمة في عيد الفطر المبارك في حال وجدنا الدعم من أهل الخير ورجال الأعمال".

وقدمت المقيطيب شكرها للعاملين في السفارة السعودية بالولايات المتحدة الأمريكية، وعلى رأسهم سفيرة خادم الحرمين الشريفين الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، على جهودهم المستمرة لخدمة المسلمين في الولايات كافة.


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