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"الداخلية" تؤكّد: عدم صحة بدء العمل بلائحة المحافظة على الذوق العام

الإجراءات المتعلقة بتنفيذ اللائحة ما زالت تحت الدراسة

أكّد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، عدم صحة ما يتم تداوله عن بدء العمل بلائحة المحافظة على الذوق العام، الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 444 في 1440/8/4هـ.

وأوضح المصدر أنه لم يتم العمل باللائحة حتى تاريخه، وأن الإجراءات المتعلقة بتنفيذ لائحة المحافظة على الذوق العام ما زالت تحت الدراسة مع الجهات المعنية، وسيتم الإعلان عن موعد التطبيق في وقتٍ لاحقٍ بعد الانتهاء من تحديد إجراءات تنفيذ قرار المجلس الموقر، والله ولي التوفيق.

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"الداخلية" تؤكّد: عدم صحة بدء العمل بلائحة المحافظة على الذوق العام
سبق

أكّد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، عدم صحة ما يتم تداوله عن بدء العمل بلائحة المحافظة على الذوق العام، الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 444 في 1440/8/4هـ.

وأوضح المصدر أنه لم يتم العمل باللائحة حتى تاريخه، وأن الإجراءات المتعلقة بتنفيذ لائحة المحافظة على الذوق العام ما زالت تحت الدراسة مع الجهات المعنية، وسيتم الإعلان عن موعد التطبيق في وقتٍ لاحقٍ بعد الانتهاء من تحديد إجراءات تنفيذ قرار المجلس الموقر، والله ولي التوفيق.

27 مايو 2019 - 22 رمضان 1440
10:13 AM

"الداخلية" تؤكّد: عدم صحة بدء العمل بلائحة المحافظة على الذوق العام

الإجراءات المتعلقة بتنفيذ اللائحة ما زالت تحت الدراسة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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أكّد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، عدم صحة ما يتم تداوله عن بدء العمل بلائحة المحافظة على الذوق العام، الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 444 في 1440/8/4هـ.

وأوضح المصدر أنه لم يتم العمل باللائحة حتى تاريخه، وأن الإجراءات المتعلقة بتنفيذ لائحة المحافظة على الذوق العام ما زالت تحت الدراسة مع الجهات المعنية، وسيتم الإعلان عن موعد التطبيق في وقتٍ لاحقٍ بعد الانتهاء من تحديد إجراءات تنفيذ قرار المجلس الموقر، والله ولي التوفيق.

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