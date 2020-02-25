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"الاتصالات" و"أمن الدولة" توقعان مذكرة تفاهم للتعاون التقني المشترك

أبرمت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ورئاسة أمن الدولة، أمس الاثنين، مذكرة تفاهم في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.

ووقّع المذكرة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، ورئيس أمن الدولة عبدالعزيز بن محمد الهويريني لرفع مستوى التعاون التقني في مجالات العمل المشتركة.

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"الاتصالات" و"أمن الدولة" توقعان مذكرة تفاهم للتعاون التقني المشترك
سبق

أبرمت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ورئاسة أمن الدولة، أمس الاثنين، مذكرة تفاهم في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.

ووقّع المذكرة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، ورئيس أمن الدولة عبدالعزيز بن محمد الهويريني لرفع مستوى التعاون التقني في مجالات العمل المشتركة.

25 فبراير 2020 - 1 رجب 1441
12:49 AM

"الاتصالات" و"أمن الدولة" توقعان مذكرة تفاهم للتعاون التقني المشترك

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أبرمت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ورئاسة أمن الدولة، أمس الاثنين، مذكرة تفاهم في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.

ووقّع المذكرة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، ورئيس أمن الدولة عبدالعزيز بن محمد الهويريني لرفع مستوى التعاون التقني في مجالات العمل المشتركة.

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