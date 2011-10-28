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6 متسابقين يتأهلون لمسابقة النعيرية للمعلقين

تهدف إلى إعداد كوادر وطنية متخصصة في المجال

أعلن الاتحاد السعودي للهجن اليوم الاربعاء، عن ستة مرشحين في مسابقة النعيرية للمعلقين، لدعم الموهوبين نحو تقديم المزيد من الإبداع والعطاء، وإعداد كوادر وطنية متخصصة في مجال التعليق على رياضة الهجن.

وشملت أسماء المرشحين للحلقة الأخيرة من المسابقة: "رائد عايد الجهني، وسعد زياد الشمري، وعبد الرحمن هديان العتيبي، وعلي فالح السحيمي، وفواز سعيدان العتيبي، ووليد عوض العنزي".

وذكر الاتحاد، في وقت سابق، أن جوائز المسابقة تبلغ 60 ألف ريال؛ حيث يحصل صاحب المركز الأول على مبلغ 30 ألفًا والميكروفون الذهبي والبطاقة الذهبية، فيما يحصل صاحب المركز الثاني 20 ألفًا والميكروفون الفضي والبطاقة الفضية، فيما ستكون جائزة المركز الثالث الميكروفون البرونزي والبطاقة البرونزية بالإضافة إلى مبلغ 10 آلاف ريال.

جدير بالذكر أن البرنامج يبث على الهواء مباشرة عبر القناة السعودية الرياضية الثالثة مساء هذا اليوم الأربعاء الموافق ٢٨ / ١٠ / ٢٠٢٠ م، بتقديم فيصل السور، والضيوف أعضاء لجنة التحكيم مبارك بن وقيان، وفهد بن قايل، ومخلد العتيبي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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6 متسابقين يتأهلون لمسابقة النعيرية للمعلقين
سبق

أعلن الاتحاد السعودي للهجن اليوم الاربعاء، عن ستة مرشحين في مسابقة النعيرية للمعلقين، لدعم الموهوبين نحو تقديم المزيد من الإبداع والعطاء، وإعداد كوادر وطنية متخصصة في مجال التعليق على رياضة الهجن.

وشملت أسماء المرشحين للحلقة الأخيرة من المسابقة: "رائد عايد الجهني، وسعد زياد الشمري، وعبد الرحمن هديان العتيبي، وعلي فالح السحيمي، وفواز سعيدان العتيبي، ووليد عوض العنزي".

وذكر الاتحاد، في وقت سابق، أن جوائز المسابقة تبلغ 60 ألف ريال؛ حيث يحصل صاحب المركز الأول على مبلغ 30 ألفًا والميكروفون الذهبي والبطاقة الذهبية، فيما يحصل صاحب المركز الثاني 20 ألفًا والميكروفون الفضي والبطاقة الفضية، فيما ستكون جائزة المركز الثالث الميكروفون البرونزي والبطاقة البرونزية بالإضافة إلى مبلغ 10 آلاف ريال.

جدير بالذكر أن البرنامج يبث على الهواء مباشرة عبر القناة السعودية الرياضية الثالثة مساء هذا اليوم الأربعاء الموافق ٢٨ / ١٠ / ٢٠٢٠ م، بتقديم فيصل السور، والضيوف أعضاء لجنة التحكيم مبارك بن وقيان، وفهد بن قايل، ومخلد العتيبي.

28 أكتوبر 2020 - 11 ربيع الأول 1442
04:24 PM

6 متسابقين يتأهلون لمسابقة النعيرية للمعلقين

تهدف إلى إعداد كوادر وطنية متخصصة في المجال

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نافل السبيعي - النعيرية
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أعلن الاتحاد السعودي للهجن اليوم الاربعاء، عن ستة مرشحين في مسابقة النعيرية للمعلقين، لدعم الموهوبين نحو تقديم المزيد من الإبداع والعطاء، وإعداد كوادر وطنية متخصصة في مجال التعليق على رياضة الهجن.

وشملت أسماء المرشحين للحلقة الأخيرة من المسابقة: "رائد عايد الجهني، وسعد زياد الشمري، وعبد الرحمن هديان العتيبي، وعلي فالح السحيمي، وفواز سعيدان العتيبي، ووليد عوض العنزي".

وذكر الاتحاد، في وقت سابق، أن جوائز المسابقة تبلغ 60 ألف ريال؛ حيث يحصل صاحب المركز الأول على مبلغ 30 ألفًا والميكروفون الذهبي والبطاقة الذهبية، فيما يحصل صاحب المركز الثاني 20 ألفًا والميكروفون الفضي والبطاقة الفضية، فيما ستكون جائزة المركز الثالث الميكروفون البرونزي والبطاقة البرونزية بالإضافة إلى مبلغ 10 آلاف ريال.

جدير بالذكر أن البرنامج يبث على الهواء مباشرة عبر القناة السعودية الرياضية الثالثة مساء هذا اليوم الأربعاء الموافق ٢٨ / ١٠ / ٢٠٢٠ م، بتقديم فيصل السور، والضيوف أعضاء لجنة التحكيم مبارك بن وقيان، وفهد بن قايل، ومخلد العتيبي.

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