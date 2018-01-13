3 تنبيهات صباحية على خريطة الأرصاد: أتربة ورياح وأمطار

تُصحب برياح نشطة وتؤدي إلى تدنٍّ في مستوى الرؤية الأفقية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة 3 تنبيهات صباحية لحالة تقلبات جوية تشهدها جازان والحدود الشمالية والجوف.

ففي الحدود الشمالية، أصدرت تنبيهًا من حالة رياح نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية تتواصل حتى الخامسة مساء بالعويقيلة ورفحاء وطريف وعرعر.

وفي الجوف أصدرت تنبيهًا من حالة رياح نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية تستمر حتى الخامسة مساء بالقريات وسكاكا وطبرجل ودومة الجندل.

ونبهت منطقة جازان من حالة أمطار رعدية تصحَب بنشاط في الرياح السطحية مع تدنٍّ للرؤية تتواصل حتى السادسة مساء في العارضة والعيدابي وفيفا.