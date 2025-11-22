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"الزبن" يقلد عدداً من ضباط شرطة تبوك رتبهم الجديدة

قلد مدير شرطة منطقة تبوك اللـواء إبراهيم بن سليمان الزبن بمكتبه اليوم عدداً من ضباط شرطة المنطقة وذلك بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيتهم.

والضباط المترقون إلى رتبة عميد:

- زياد بن أحمد الغبان

- طارق بن أحمد الغبان

- نايف بن صغير العنزي

والمترقون إلى رتبة رائد:

- محمد بن صالح العنزي

- عمر بن محمد العوفي

- محمد بن أحمد الزهراني

- عوده بن محمد العط

وهنأ "الزين" الضباط المترقين بهذا الثقة الغالية متمنياً لهم التوفيق وحثهم على التفاني في العمل خدمة للدين ثم المليك والوطن.

فيما عبر الضباط المترقون عن سعادتهم بهذا المناسبة واعدين بان تكون هذه الترقية دافعا لهم لبذل المزيد من العطاء. صرح بذلك الناطق الإعلامي لشرطة منطقة تبوك العقيد خالد الغبان.

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"الزبن" يقلد عدداً من ضباط شرطة تبوك رتبهم الجديدة
سبق

قلد مدير شرطة منطقة تبوك اللـواء إبراهيم بن سليمان الزبن بمكتبه اليوم عدداً من ضباط شرطة المنطقة وذلك بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيتهم.

والضباط المترقون إلى رتبة عميد:

- زياد بن أحمد الغبان

- طارق بن أحمد الغبان

- نايف بن صغير العنزي

والمترقون إلى رتبة رائد:

- محمد بن صالح العنزي

- عمر بن محمد العوفي

- محمد بن أحمد الزهراني

- عوده بن محمد العط

وهنأ "الزين" الضباط المترقين بهذا الثقة الغالية متمنياً لهم التوفيق وحثهم على التفاني في العمل خدمة للدين ثم المليك والوطن.

فيما عبر الضباط المترقون عن سعادتهم بهذا المناسبة واعدين بان تكون هذه الترقية دافعا لهم لبذل المزيد من العطاء. صرح بذلك الناطق الإعلامي لشرطة منطقة تبوك العقيد خالد الغبان.

22 نوفمبر 2019 - 25 ربيع الأول 1441
12:51 AM

"الزبن" يقلد عدداً من ضباط شرطة تبوك رتبهم الجديدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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قلد مدير شرطة منطقة تبوك اللـواء إبراهيم بن سليمان الزبن بمكتبه اليوم عدداً من ضباط شرطة المنطقة وذلك بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيتهم.

والضباط المترقون إلى رتبة عميد:

- زياد بن أحمد الغبان

- طارق بن أحمد الغبان

- نايف بن صغير العنزي

والمترقون إلى رتبة رائد:

- محمد بن صالح العنزي

- عمر بن محمد العوفي

- محمد بن أحمد الزهراني

- عوده بن محمد العط

وهنأ "الزين" الضباط المترقين بهذا الثقة الغالية متمنياً لهم التوفيق وحثهم على التفاني في العمل خدمة للدين ثم المليك والوطن.

فيما عبر الضباط المترقون عن سعادتهم بهذا المناسبة واعدين بان تكون هذه الترقية دافعا لهم لبذل المزيد من العطاء. صرح بذلك الناطق الإعلامي لشرطة منطقة تبوك العقيد خالد الغبان.

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