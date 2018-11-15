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"الدارة" تنشر صورة تاريخية للمنتخب السعودي مع نظيره السوري قبل 66 عامًا

المباراة كانت أول رحلة خارجية لـ"الأخضر"

نشرت دارة الملك عبد العزيز اليوم (الخميس)، صورة تاريخية توثق لقاء المنتخب السعودي لكرة القدم ونظيره المنتخب السوري عام ١٩٥٣م، قبل نحو 66 عامًا.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية"، تمثل المباراة أول رحلة خارجية للمنتخب السعودي إلى سوريا في الخامس من إبريل 1953، وكانت بمناسبة زيارة الملك سعود بن عبد العزيز الذي كان وليًا للعهد حينها إلى سوريا.

وضم المنتخب في المباراة كلاً من: عبد الرحمن فلمبان حارسًا للمرمى، وحمزة حجي، ومحمد الزغيبي، وحسين ظاهر، وحمزة هاشم، وجواد علمدار، وفريد سندي، ويوسف عابد، ومحمد طرابلسي، وعبد الله أخضر، وعيدان بن راشد، وناصر بن فهد، وسعد مخيمر، وأحمد بدر، وسعد محمد وسلمان حسن.

المنتخب السعودي المنتخب السوري دارة الملك عبدالعزيز

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الدارة" تنشر صورة تاريخية للمنتخب السعودي مع نظيره السوري قبل 66 عامًا
سبق

نشرت دارة الملك عبد العزيز اليوم (الخميس)، صورة تاريخية توثق لقاء المنتخب السعودي لكرة القدم ونظيره المنتخب السوري عام ١٩٥٣م، قبل نحو 66 عامًا.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية"، تمثل المباراة أول رحلة خارجية للمنتخب السعودي إلى سوريا في الخامس من إبريل 1953، وكانت بمناسبة زيارة الملك سعود بن عبد العزيز الذي كان وليًا للعهد حينها إلى سوريا.

وضم المنتخب في المباراة كلاً من: عبد الرحمن فلمبان حارسًا للمرمى، وحمزة حجي، ومحمد الزغيبي، وحسين ظاهر، وحمزة هاشم، وجواد علمدار، وفريد سندي، ويوسف عابد، ومحمد طرابلسي، وعبد الله أخضر، وعيدان بن راشد، وناصر بن فهد، وسعد مخيمر، وأحمد بدر، وسعد محمد وسلمان حسن.

14 نوفمبر 2019 - 17 ربيع الأول 1441
09:56 PM

"الدارة" تنشر صورة تاريخية للمنتخب السعودي مع نظيره السوري قبل 66 عامًا

المباراة كانت أول رحلة خارجية لـ"الأخضر"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نشرت دارة الملك عبد العزيز اليوم (الخميس)، صورة تاريخية توثق لقاء المنتخب السعودي لكرة القدم ونظيره المنتخب السوري عام ١٩٥٣م، قبل نحو 66 عامًا.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية"، تمثل المباراة أول رحلة خارجية للمنتخب السعودي إلى سوريا في الخامس من إبريل 1953، وكانت بمناسبة زيارة الملك سعود بن عبد العزيز الذي كان وليًا للعهد حينها إلى سوريا.

وضم المنتخب في المباراة كلاً من: عبد الرحمن فلمبان حارسًا للمرمى، وحمزة حجي، ومحمد الزغيبي، وحسين ظاهر، وحمزة هاشم، وجواد علمدار، وفريد سندي، ويوسف عابد، ومحمد طرابلسي، وعبد الله أخضر، وعيدان بن راشد، وناصر بن فهد، وسعد مخيمر، وأحمد بدر، وسعد محمد وسلمان حسن.

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