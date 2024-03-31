موقع "عالمي" يرشح هدف "الدوسري" في شباك النصر ليكون الأفضل في العام

رشّح موقع "skysports" العالمي في نسخته الإيطالية، هدف اللاعب سالم الدوسري نجم الهلال الذي أحرزه في مرمى النصر في المباراة الماضية التي أُقيمت مساء الجمعة، ليكون الهدف الأجمل في العام الحالي 2019.

وقال الموقع عن الهدف وصاحبه: إنه تميّز بدهاء ومهارة مجنونة عندما استلم الكرة وراوغ المدافع سلطان الغنام قبل أن يروغ حارس المرمى وليع عبد الله في مساحة ضيقة للغاية، ثم يمرر الكرة داخل المرمى قبل أن يلحقها مدافع النصر الآخر.

وقالت الصحيفة عن الدوسري: إنه زميل اللاعب الإيطالي سابستيان جيوفينكو، وإن الهدف معه هدفان آخران سيدخلان السباق نحو الهدف الأجمل في العام الحالي.

وكان النصر قد تغلّب على الهلال بثلاثة أهداف لهدفين في مباراة مجنونة كان النصر البادئ بتسجيل الهدف الأول قبل أن يتعادل معه الهلال سريعاً، ثم يسجل العالمي الهدف الثاني قبل أن يقوم سالم الدوسري بتعديل النتيجة، ثم ينجح المدافع برونو يوفيني في تسجيل الهدف القاتل في الدقيقة 97 من عمر المباراة.