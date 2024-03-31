النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

موقع "عالمي" يرشح هدف "الدوسري" في شباك النصر ليكون الأفضل في العام

رشّح موقع "skysports" العالمي في نسخته الإيطالية، هدف اللاعب سالم الدوسري نجم الهلال الذي أحرزه في مرمى النصر في المباراة الماضية التي أُقيمت مساء الجمعة، ليكون الهدف الأجمل في العام الحالي 2019.

وقال الموقع عن الهدف وصاحبه: إنه تميّز بدهاء ومهارة مجنونة عندما استلم الكرة وراوغ المدافع سلطان الغنام قبل أن يروغ حارس المرمى وليع عبد الله في مساحة ضيقة للغاية، ثم يمرر الكرة داخل المرمى قبل أن يلحقها مدافع النصر الآخر.

وقالت الصحيفة عن الدوسري: إنه زميل اللاعب الإيطالي سابستيان جيوفينكو، وإن الهدف معه هدفان آخران سيدخلان السباق نحو الهدف الأجمل في العام الحالي.

وكان النصر قد تغلّب على الهلال بثلاثة أهداف لهدفين في مباراة مجنونة كان النصر البادئ بتسجيل الهدف الأول قبل أن يتعادل معه الهلال سريعاً، ثم يسجل العالمي الهدف الثاني قبل أن يقوم سالم الدوسري بتعديل النتيجة، ثم ينجح المدافع برونو يوفيني في تسجيل الهدف القاتل في الدقيقة 97 من عمر المباراة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
موقع "عالمي" يرشح هدف "الدوسري" في شباك النصر ليكون الأفضل في العام
سبق

رشّح موقع "skysports" العالمي في نسخته الإيطالية، هدف اللاعب سالم الدوسري نجم الهلال الذي أحرزه في مرمى النصر في المباراة الماضية التي أُقيمت مساء الجمعة، ليكون الهدف الأجمل في العام الحالي 2019.

وقال الموقع عن الهدف وصاحبه: إنه تميّز بدهاء ومهارة مجنونة عندما استلم الكرة وراوغ المدافع سلطان الغنام قبل أن يروغ حارس المرمى وليع عبد الله في مساحة ضيقة للغاية، ثم يمرر الكرة داخل المرمى قبل أن يلحقها مدافع النصر الآخر.

وقالت الصحيفة عن الدوسري: إنه زميل اللاعب الإيطالي سابستيان جيوفينكو، وإن الهدف معه هدفان آخران سيدخلان السباق نحو الهدف الأجمل في العام الحالي.

وكان النصر قد تغلّب على الهلال بثلاثة أهداف لهدفين في مباراة مجنونة كان النصر البادئ بتسجيل الهدف الأول قبل أن يتعادل معه الهلال سريعاً، ثم يسجل العالمي الهدف الثاني قبل أن يقوم سالم الدوسري بتعديل النتيجة، ثم ينجح المدافع برونو يوفيني في تسجيل الهدف القاتل في الدقيقة 97 من عمر المباراة.

31 مارس 2019 - 24 رجب 1440
07:09 PM

موقع "عالمي" يرشح هدف "الدوسري" في شباك النصر ليكون الأفضل في العام

A A A
محمد السيّد - الرياض
27
9,330

رشّح موقع "skysports" العالمي في نسخته الإيطالية، هدف اللاعب سالم الدوسري نجم الهلال الذي أحرزه في مرمى النصر في المباراة الماضية التي أُقيمت مساء الجمعة، ليكون الهدف الأجمل في العام الحالي 2019.

وقال الموقع عن الهدف وصاحبه: إنه تميّز بدهاء ومهارة مجنونة عندما استلم الكرة وراوغ المدافع سلطان الغنام قبل أن يروغ حارس المرمى وليع عبد الله في مساحة ضيقة للغاية، ثم يمرر الكرة داخل المرمى قبل أن يلحقها مدافع النصر الآخر.

وقالت الصحيفة عن الدوسري: إنه زميل اللاعب الإيطالي سابستيان جيوفينكو، وإن الهدف معه هدفان آخران سيدخلان السباق نحو الهدف الأجمل في العام الحالي.

وكان النصر قد تغلّب على الهلال بثلاثة أهداف لهدفين في مباراة مجنونة كان النصر البادئ بتسجيل الهدف الأول قبل أن يتعادل معه الهلال سريعاً، ثم يسجل العالمي الهدف الثاني قبل أن يقوم سالم الدوسري بتعديل النتيجة، ثم ينجح المدافع برونو يوفيني في تسجيل الهدف القاتل في الدقيقة 97 من عمر المباراة.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
19,918
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
28,178
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
17,053
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
29,877

كاريكاتير

هُنا يُصنع التحريض

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة