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"الصحة الفلسطينية": 4 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في رام الله والخليل

ليرتفع العدد إلى 52 حالة تعافى منها 17

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية ميّ الكيلة "أن أربعة أشخاص جدد قد أصيبوا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية بفيروس "كورونا"، 3 منها في رام الله لطلاب عادوا من بريطانيا، وواحدة من الخليل، ليصل العدد الإجمالي إلى 52 حالة، تعافى منها 17".


وأوضحت الكيلة "أنه تم أخذ عينات من 3 طلاب قادمين من لندن وصلوا مدينة رام الله، وتبينت إصابتهم بالفيروس، فيما أن الحالة الأخرى هي لطبيب من الخليل يعمل في مستشفى "هداسا عين كارم"، أصيب بالفيروس أثناء عمله هناك، وتم إبلاغنا بإصابته".

فلسطين وزيرة الصحة الفلسطينية فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

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"الصحة الفلسطينية": 4 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في رام الله والخليل
سبق

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية ميّ الكيلة "أن أربعة أشخاص جدد قد أصيبوا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية بفيروس "كورونا"، 3 منها في رام الله لطلاب عادوا من بريطانيا، وواحدة من الخليل، ليصل العدد الإجمالي إلى 52 حالة، تعافى منها 17".


وأوضحت الكيلة "أنه تم أخذ عينات من 3 طلاب قادمين من لندن وصلوا مدينة رام الله، وتبينت إصابتهم بالفيروس، فيما أن الحالة الأخرى هي لطبيب من الخليل يعمل في مستشفى "هداسا عين كارم"، أصيب بالفيروس أثناء عمله هناك، وتم إبلاغنا بإصابته".

21 مارس 2020 - 26 رجب 1441
06:17 PM
اخر تعديل
21 مارس 2020 - 26 رجب 1441
06:32 PM

"الصحة الفلسطينية": 4 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في رام الله والخليل

ليرتفع العدد إلى 52 حالة تعافى منها 17

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية ميّ الكيلة "أن أربعة أشخاص جدد قد أصيبوا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية بفيروس "كورونا"، 3 منها في رام الله لطلاب عادوا من بريطانيا، وواحدة من الخليل، ليصل العدد الإجمالي إلى 52 حالة، تعافى منها 17".


وأوضحت الكيلة "أنه تم أخذ عينات من 3 طلاب قادمين من لندن وصلوا مدينة رام الله، وتبينت إصابتهم بالفيروس، فيما أن الحالة الأخرى هي لطبيب من الخليل يعمل في مستشفى "هداسا عين كارم"، أصيب بالفيروس أثناء عمله هناك، وتم إبلاغنا بإصابته".

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