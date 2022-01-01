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"الصحة": تسجيل 846 إصابة جديدة بكورونا.. وتعافي 262 حالة

بسبب كورونا.. تعليق الدراسة في إحدى كليات جامعة الباحة

أغلقت جامعت الباحة مجمع القفيل للطالبات وعلّقت الدراسة الحضورية بسبب ظهور اشتباه إصابة طالبة بكورونا

ووجهت الجامعة بتأجيل جميع الاختبارات المقررة بدءاً من غدٍ الأحد وحتى الخميس.

وقالت جامعة الباحة في بيانٍ لها على لسان المتحدث الدكتور ساري الزهراني: "نظرًا لظهور بوادر اشتباه إصابة إحدى الطالبات بفايروس كورونا كوفيد 19 بمجمع القفيل الأكاديمي (شطر الطالبات)، التابع لكلية العلوم الآداب بالمخواة يوم الخميس الماضي (26 /5/ 1443هـ)؛ فقد وجّه معالي رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين، باتخاذ كافّة الإجراءات الضّامنة للمحافظة على سلامة جميع منسوبات المجمع، والاطمئنان على صحتهن:

أولاً: إغلاق المجمع، وتعليق الحضور فيه يوم الأحد (29 /5)، مع الإسراع في استكمال عملية التعقيم لكافة مرافق المجمع.

ثانيًا: متابعة الحالات المشتبه فيهن، والتأكيد من عمل (فحص) كورونا للاطمئنان على صحتهن.

ثالثًا: استئناف اختبارات الفصل الدراسي الأول يوم الاثنين (30/ 5)، حسب الجداول المقرّرة سلفًا.

رابعًا: تأجيل جميع الاختبارات المقررة في يوم الأحد (29/ 5)، إلى يوم الخميس (3/ 6)، وذلك حسب الجداول المقرّرة، والفترات المعدة سابقًا.

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بسبب كورونا.. تعليق الدراسة في إحدى كليات جامعة الباحة
سبق

أغلقت جامعت الباحة مجمع القفيل للطالبات وعلّقت الدراسة الحضورية بسبب ظهور اشتباه إصابة طالبة بكورونا

ووجهت الجامعة بتأجيل جميع الاختبارات المقررة بدءاً من غدٍ الأحد وحتى الخميس.

وقالت جامعة الباحة في بيانٍ لها على لسان المتحدث الدكتور ساري الزهراني: "نظرًا لظهور بوادر اشتباه إصابة إحدى الطالبات بفايروس كورونا كوفيد 19 بمجمع القفيل الأكاديمي (شطر الطالبات)، التابع لكلية العلوم الآداب بالمخواة يوم الخميس الماضي (26 /5/ 1443هـ)؛ فقد وجّه معالي رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين، باتخاذ كافّة الإجراءات الضّامنة للمحافظة على سلامة جميع منسوبات المجمع، والاطمئنان على صحتهن:

أولاً: إغلاق المجمع، وتعليق الحضور فيه يوم الأحد (29 /5)، مع الإسراع في استكمال عملية التعقيم لكافة مرافق المجمع.

ثانيًا: متابعة الحالات المشتبه فيهن، والتأكيد من عمل (فحص) كورونا للاطمئنان على صحتهن.

ثالثًا: استئناف اختبارات الفصل الدراسي الأول يوم الاثنين (30/ 5)، حسب الجداول المقرّرة سلفًا.

رابعًا: تأجيل جميع الاختبارات المقررة في يوم الأحد (29/ 5)، إلى يوم الخميس (3/ 6)، وذلك حسب الجداول المقرّرة، والفترات المعدة سابقًا.

01 يناير 2022 - 28 جمادى الأول 1443
01:44 PM

بسبب كورونا.. تعليق الدراسة في إحدى كليات جامعة الباحة

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عبدالعزيز الشهري - الباحة
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1,562

أغلقت جامعت الباحة مجمع القفيل للطالبات وعلّقت الدراسة الحضورية بسبب ظهور اشتباه إصابة طالبة بكورونا

ووجهت الجامعة بتأجيل جميع الاختبارات المقررة بدءاً من غدٍ الأحد وحتى الخميس.

وقالت جامعة الباحة في بيانٍ لها على لسان المتحدث الدكتور ساري الزهراني: "نظرًا لظهور بوادر اشتباه إصابة إحدى الطالبات بفايروس كورونا كوفيد 19 بمجمع القفيل الأكاديمي (شطر الطالبات)، التابع لكلية العلوم الآداب بالمخواة يوم الخميس الماضي (26 /5/ 1443هـ)؛ فقد وجّه معالي رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين، باتخاذ كافّة الإجراءات الضّامنة للمحافظة على سلامة جميع منسوبات المجمع، والاطمئنان على صحتهن:

أولاً: إغلاق المجمع، وتعليق الحضور فيه يوم الأحد (29 /5)، مع الإسراع في استكمال عملية التعقيم لكافة مرافق المجمع.

ثانيًا: متابعة الحالات المشتبه فيهن، والتأكيد من عمل (فحص) كورونا للاطمئنان على صحتهن.

ثالثًا: استئناف اختبارات الفصل الدراسي الأول يوم الاثنين (30/ 5)، حسب الجداول المقرّرة سلفًا.

رابعًا: تأجيل جميع الاختبارات المقررة في يوم الأحد (29/ 5)، إلى يوم الخميس (3/ 6)، وذلك حسب الجداول المقرّرة، والفترات المعدة سابقًا.

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