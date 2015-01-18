"بر عفيف" توزع "ربع مليون" مساعدات مالية لمستفيديها

شملت الأيتام وإعانة المحتاجين المسجلين لديها

أنهت جمعية البر الخيرية بمحافظة عفيف، إيداع مبالغ الإعانات والمساعدات المالية في حسابات مستفيديها المحدثين لبياناتهم، تجاوز ما يقارب الربع مليون ريال.

وشملت المساعدات مبلغ "220,090" ريالًا إعانات للمستفيدين المسجلين بالجمعية، كذلك مبلغ "19,200" ريال لكفالات الأيتام المقيدين في السجلات والمحدثين بياناتهم.

يذكر أن جمعية البر الخيرية بعفيف تدير متجرًا خيريًا إلكترونيًا يمكن من خلاله التبرع والمساهمة في نشاطات الجمعية المختلفة، واختيار وجه مصرف التبرع إن كان زكاة أو صدقة، وكذلك سبيل إنفاقها حسب رغبة المتبرع، ويمكن الاطلاع عليه من خلال الموقع الإلكتروني: "http://afifalbr.org.sa/?page_id=12913".