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"بر عفيف" توزع "ربع مليون" مساعدات مالية لمستفيديها

شملت الأيتام وإعانة المحتاجين المسجلين لديها

أنهت جمعية البر الخيرية بمحافظة عفيف، إيداع مبالغ الإعانات والمساعدات المالية في حسابات مستفيديها المحدثين لبياناتهم، تجاوز ما يقارب الربع مليون ريال.

وشملت المساعدات مبلغ "220,090" ريالًا إعانات للمستفيدين المسجلين بالجمعية، كذلك مبلغ "19,200" ريال لكفالات الأيتام المقيدين في السجلات والمحدثين بياناتهم.

يذكر أن جمعية البر الخيرية بعفيف تدير متجرًا خيريًا إلكترونيًا يمكن من خلاله التبرع والمساهمة في نشاطات الجمعية المختلفة، واختيار وجه مصرف التبرع إن كان زكاة أو صدقة، وكذلك سبيل إنفاقها حسب رغبة المتبرع، ويمكن الاطلاع عليه من خلال الموقع الإلكتروني: "http://afifalbr.org.sa/?page_id=12913".

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"بر عفيف" توزع "ربع مليون" مساعدات مالية لمستفيديها
سبق

أنهت جمعية البر الخيرية بمحافظة عفيف، إيداع مبالغ الإعانات والمساعدات المالية في حسابات مستفيديها المحدثين لبياناتهم، تجاوز ما يقارب الربع مليون ريال.

وشملت المساعدات مبلغ "220,090" ريالًا إعانات للمستفيدين المسجلين بالجمعية، كذلك مبلغ "19,200" ريال لكفالات الأيتام المقيدين في السجلات والمحدثين بياناتهم.

يذكر أن جمعية البر الخيرية بعفيف تدير متجرًا خيريًا إلكترونيًا يمكن من خلاله التبرع والمساهمة في نشاطات الجمعية المختلفة، واختيار وجه مصرف التبرع إن كان زكاة أو صدقة، وكذلك سبيل إنفاقها حسب رغبة المتبرع، ويمكن الاطلاع عليه من خلال الموقع الإلكتروني: "http://afifalbr.org.sa/?page_id=12913".

18 يناير 2022 - 15 جمادى الآخر 1443
05:36 PM

"بر عفيف" توزع "ربع مليون" مساعدات مالية لمستفيديها

شملت الأيتام وإعانة المحتاجين المسجلين لديها

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فهد الغبيوي - عفيف
0
640

أنهت جمعية البر الخيرية بمحافظة عفيف، إيداع مبالغ الإعانات والمساعدات المالية في حسابات مستفيديها المحدثين لبياناتهم، تجاوز ما يقارب الربع مليون ريال.

وشملت المساعدات مبلغ "220,090" ريالًا إعانات للمستفيدين المسجلين بالجمعية، كذلك مبلغ "19,200" ريال لكفالات الأيتام المقيدين في السجلات والمحدثين بياناتهم.

يذكر أن جمعية البر الخيرية بعفيف تدير متجرًا خيريًا إلكترونيًا يمكن من خلاله التبرع والمساهمة في نشاطات الجمعية المختلفة، واختيار وجه مصرف التبرع إن كان زكاة أو صدقة، وكذلك سبيل إنفاقها حسب رغبة المتبرع، ويمكن الاطلاع عليه من خلال الموقع الإلكتروني: "http://afifalbr.org.sa/?page_id=12913".

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,676
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,540
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,836
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,706

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