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فيديو.. سيدة تقتحم حفل زفاف وتصرخ بهستيريا: لا تتزوج

هاجمت العروس قبل أن يتم إجبارها على الابتعاد خارج القاعة

تداوَلَ نشطاء على مواقع التواصل مقطعًا مصورًا لسيدة اقتحمت حفل زفاف لتبدأ موجة من الصراخ الهيستيري؛ لمنع العريس من الزواج.

وأثناء إقامة حفل زفاف تقليدي في المكسيك، اقتحمت سيدة الحفل لتبدأ بالصراخ طالبة من العريس ألا يتزوج.

وبحسب ما نشرته -الأحد- وكالة "سبوتنيك عربي"؛ أظهر المقطع المصور الذي تم تداوله، الفوضى التي تَسَبّبت بها السيدة بصراخها قائلة "ريتشارد، لا يمكنك الزواج، أنا أحبك"؛ لتقترب من العروسين موجّهة ضربة للعروس ليقوم بعض الأشخاص بإبعادها؛ في الوقت الذي طالب فيه العريس بإخراجها من القاعة.

سيدة تقتحم حفل زفاف حفل زفاف المكسيك

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فيديو.. سيدة تقتحم حفل زفاف وتصرخ بهستيريا: لا تتزوج
سبق

تداوَلَ نشطاء على مواقع التواصل مقطعًا مصورًا لسيدة اقتحمت حفل زفاف لتبدأ موجة من الصراخ الهيستيري؛ لمنع العريس من الزواج.

وأثناء إقامة حفل زفاف تقليدي في المكسيك، اقتحمت سيدة الحفل لتبدأ بالصراخ طالبة من العريس ألا يتزوج.

وبحسب ما نشرته -الأحد- وكالة "سبوتنيك عربي"؛ أظهر المقطع المصور الذي تم تداوله، الفوضى التي تَسَبّبت بها السيدة بصراخها قائلة "ريتشارد، لا يمكنك الزواج، أنا أحبك"؛ لتقترب من العروسين موجّهة ضربة للعروس ليقوم بعض الأشخاص بإبعادها؛ في الوقت الذي طالب فيه العريس بإخراجها من القاعة.

22 ديسمبر 2019 - 25 ربيع الآخر 1441
09:57 AM

فيديو.. سيدة تقتحم حفل زفاف وتصرخ بهستيريا: لا تتزوج

هاجمت العروس قبل أن يتم إجبارها على الابتعاد خارج القاعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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15,736

تداوَلَ نشطاء على مواقع التواصل مقطعًا مصورًا لسيدة اقتحمت حفل زفاف لتبدأ موجة من الصراخ الهيستيري؛ لمنع العريس من الزواج.

وأثناء إقامة حفل زفاف تقليدي في المكسيك، اقتحمت سيدة الحفل لتبدأ بالصراخ طالبة من العريس ألا يتزوج.

وبحسب ما نشرته -الأحد- وكالة "سبوتنيك عربي"؛ أظهر المقطع المصور الذي تم تداوله، الفوضى التي تَسَبّبت بها السيدة بصراخها قائلة "ريتشارد، لا يمكنك الزواج، أنا أحبك"؛ لتقترب من العروسين موجّهة ضربة للعروس ليقوم بعض الأشخاص بإبعادها؛ في الوقت الذي طالب فيه العريس بإخراجها من القاعة.

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