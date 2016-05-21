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الحالة ماطرة.. تنبيهات الأرصاد ترسم ملامح طقس الاثنين في 9 مناطق

مع تدنٍّ بمستوى الرؤية ونشاط في الرياح السطحية وحالات تستمر للغد

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة، عبر نظام الإنذار المبكر، اليوم الاثنين، عدة تنبيهات حول حالة الطقس للساعات المقبلة؛ على عدة مناطق بالمملكة؛ لافتة إلى تعرضها إلى حالة من الأمطار الرعدية والرياح السطحية والأتربة المثارة.

ونبّهت الأرصاد كلًّا من مكة المكرمة والباحة، عبر تنبيه متقدم، من حالة أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة، تشمل في مكة المكرمة كلًّا من: (الخرمة، والطائف، وتربة، ورنية، وميسان)، وتبدأ في الثانية عشرة ظهر الاثنين، وتنتهي في الثامنة مساء؛ فيما تشمل في الباحة كلًّا من: (الباحة، والحجرة، والعقيق، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وقلوة)، وبدأت في التاسعة صباحًا، وتنتهي مع التاسعة مساء.

ونبهت الأرصاد منطقة جازان لحالة من الرياح النشطة والسحب الرعدية المصحوبة بتدنٍّ في مستوى الرؤية ونشاط في الرياح السطحية، بدأت من التاسعة صباحًا، وتنتهي مع التاسعة مساء.

وخصت الأرصاد منطقة جازان بتنبيه آخر لكن متقدم؛ مشيرة لحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بتدنٍّ في مستوى الرؤية وتساقط البرد ونشاط في الرياح السطحية بعدة محافظات مثل: (الدائر، والريث، والطوال، والعارضة، وفيفا، وهروب) بدأت أيضًا مع التاسعة صباحًا، وتنتهي بعد 12 ساعة.

ونبهت الأرصاد كلًّا من نجران والشرقية لحالة من الأمطار الرعدية المصحوبة بتدنٍّ في مستوى الرؤية، ونشاط في الرياح السطحية، بدأت في نجران في العاشرة صباحًا، ومستمرة حتى الثانية من صباح الغد؛ فيما تبدأ في الشرقية في الثانية عشرة ظهرًا وتنتهي في الثانية عشرة صباح غد الثلاثاء.

وخصت الأرصاد مناطق القصيم والجوف والحدود الشمالية وحائل، بالتنبيه لحالة سحب رعدية ممطرة مصحوبة بتدنٍّ في مستوى الرؤية ونشاط في الرياح السطحية بعدة محافظات.

وتبدأ الحالة في القصيم في الحادية عشرة صباحًا، وتنتهي في التاسعة مساء؛ فيما تبدأ في الجوف في الثانية عشرة ظهرًا، وتنتهي في الحادية عشرة مساء، وفي الشمالية تبدأ مع السادسة مساء، وتنتهي مع السادسة صباح غد.. أما حائل فتبدأ الحالة في الخامسة عصرًا وتنتهي مع الثانية فجر غد الثلاثاء.

ونبهت الأرصاد منطقة الحدود الشمالية لحالة من الرياح النشطة والأتربة المثارة، مع تدنٍّ في مستوى الرؤية ونشاط في الرياح السطحية بالعويقيلة وطريف وعرعر، بدأت مع السابعة صباحًا، وتنتهي مع الثانية ظهرًا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الحالة ماطرة.. تنبيهات الأرصاد ترسم ملامح طقس الاثنين في 9 مناطق
سبق

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة، عبر نظام الإنذار المبكر، اليوم الاثنين، عدة تنبيهات حول حالة الطقس للساعات المقبلة؛ على عدة مناطق بالمملكة؛ لافتة إلى تعرضها إلى حالة من الأمطار الرعدية والرياح السطحية والأتربة المثارة.

ونبّهت الأرصاد كلًّا من مكة المكرمة والباحة، عبر تنبيه متقدم، من حالة أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة، تشمل في مكة المكرمة كلًّا من: (الخرمة، والطائف، وتربة، ورنية، وميسان)، وتبدأ في الثانية عشرة ظهر الاثنين، وتنتهي في الثامنة مساء؛ فيما تشمل في الباحة كلًّا من: (الباحة، والحجرة، والعقيق، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وقلوة)، وبدأت في التاسعة صباحًا، وتنتهي مع التاسعة مساء.

ونبهت الأرصاد منطقة جازان لحالة من الرياح النشطة والسحب الرعدية المصحوبة بتدنٍّ في مستوى الرؤية ونشاط في الرياح السطحية، بدأت من التاسعة صباحًا، وتنتهي مع التاسعة مساء.

وخصت الأرصاد منطقة جازان بتنبيه آخر لكن متقدم؛ مشيرة لحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بتدنٍّ في مستوى الرؤية وتساقط البرد ونشاط في الرياح السطحية بعدة محافظات مثل: (الدائر، والريث، والطوال، والعارضة، وفيفا، وهروب) بدأت أيضًا مع التاسعة صباحًا، وتنتهي بعد 12 ساعة.

ونبهت الأرصاد كلًّا من نجران والشرقية لحالة من الأمطار الرعدية المصحوبة بتدنٍّ في مستوى الرؤية، ونشاط في الرياح السطحية، بدأت في نجران في العاشرة صباحًا، ومستمرة حتى الثانية من صباح الغد؛ فيما تبدأ في الشرقية في الثانية عشرة ظهرًا وتنتهي في الثانية عشرة صباح غد الثلاثاء.

وخصت الأرصاد مناطق القصيم والجوف والحدود الشمالية وحائل، بالتنبيه لحالة سحب رعدية ممطرة مصحوبة بتدنٍّ في مستوى الرؤية ونشاط في الرياح السطحية بعدة محافظات.

وتبدأ الحالة في القصيم في الحادية عشرة صباحًا، وتنتهي في التاسعة مساء؛ فيما تبدأ في الجوف في الثانية عشرة ظهرًا، وتنتهي في الحادية عشرة مساء، وفي الشمالية تبدأ مع السادسة مساء، وتنتهي مع السادسة صباح غد.. أما حائل فتبدأ الحالة في الخامسة عصرًا وتنتهي مع الثانية فجر غد الثلاثاء.

ونبهت الأرصاد منطقة الحدود الشمالية لحالة من الرياح النشطة والأتربة المثارة، مع تدنٍّ في مستوى الرؤية ونشاط في الرياح السطحية بالعويقيلة وطريف وعرعر، بدأت مع السابعة صباحًا، وتنتهي مع الثانية ظهرًا.

20 مايو 2019 - 15 رمضان 1440
10:57 AM

الحالة ماطرة.. تنبيهات الأرصاد ترسم ملامح طقس الاثنين في 9 مناطق

مع تدنٍّ بمستوى الرؤية ونشاط في الرياح السطحية وحالات تستمر للغد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة، عبر نظام الإنذار المبكر، اليوم الاثنين، عدة تنبيهات حول حالة الطقس للساعات المقبلة؛ على عدة مناطق بالمملكة؛ لافتة إلى تعرضها إلى حالة من الأمطار الرعدية والرياح السطحية والأتربة المثارة.

ونبّهت الأرصاد كلًّا من مكة المكرمة والباحة، عبر تنبيه متقدم، من حالة أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة، تشمل في مكة المكرمة كلًّا من: (الخرمة، والطائف، وتربة، ورنية، وميسان)، وتبدأ في الثانية عشرة ظهر الاثنين، وتنتهي في الثامنة مساء؛ فيما تشمل في الباحة كلًّا من: (الباحة، والحجرة، والعقيق، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وقلوة)، وبدأت في التاسعة صباحًا، وتنتهي مع التاسعة مساء.

ونبهت الأرصاد منطقة جازان لحالة من الرياح النشطة والسحب الرعدية المصحوبة بتدنٍّ في مستوى الرؤية ونشاط في الرياح السطحية، بدأت من التاسعة صباحًا، وتنتهي مع التاسعة مساء.

وخصت الأرصاد منطقة جازان بتنبيه آخر لكن متقدم؛ مشيرة لحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بتدنٍّ في مستوى الرؤية وتساقط البرد ونشاط في الرياح السطحية بعدة محافظات مثل: (الدائر، والريث، والطوال، والعارضة، وفيفا، وهروب) بدأت أيضًا مع التاسعة صباحًا، وتنتهي بعد 12 ساعة.

ونبهت الأرصاد كلًّا من نجران والشرقية لحالة من الأمطار الرعدية المصحوبة بتدنٍّ في مستوى الرؤية، ونشاط في الرياح السطحية، بدأت في نجران في العاشرة صباحًا، ومستمرة حتى الثانية من صباح الغد؛ فيما تبدأ في الشرقية في الثانية عشرة ظهرًا وتنتهي في الثانية عشرة صباح غد الثلاثاء.

وخصت الأرصاد مناطق القصيم والجوف والحدود الشمالية وحائل، بالتنبيه لحالة سحب رعدية ممطرة مصحوبة بتدنٍّ في مستوى الرؤية ونشاط في الرياح السطحية بعدة محافظات.

وتبدأ الحالة في القصيم في الحادية عشرة صباحًا، وتنتهي في التاسعة مساء؛ فيما تبدأ في الجوف في الثانية عشرة ظهرًا، وتنتهي في الحادية عشرة مساء، وفي الشمالية تبدأ مع السادسة مساء، وتنتهي مع السادسة صباح غد.. أما حائل فتبدأ الحالة في الخامسة عصرًا وتنتهي مع الثانية فجر غد الثلاثاء.

ونبهت الأرصاد منطقة الحدود الشمالية لحالة من الرياح النشطة والأتربة المثارة، مع تدنٍّ في مستوى الرؤية ونشاط في الرياح السطحية بالعويقيلة وطريف وعرعر، بدأت مع السابعة صباحًا، وتنتهي مع الثانية ظهرًا.

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