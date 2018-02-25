جذبت لوحات الفن التشكيلي التي تم عرضها من قِبل المشاركين والمشاركات زوَّار مهرجان ربيع الطائف على أرض سوق عكاظ التاريخي تزامنًا مع إطلاق فعاليات ربيع الطائف. وتنوعت الرسومات بين اللوحات التراثية والرسمات العصرية والتجريدية.. وأسهمت اللوحات التراثية في جذب الزوَّار؛ إذ إنها تعكس تراث السعودية، إلى جانب الرسم الحي. وجاءت الإبداعات بمشاركة كل من "عزيزة عطيف، وليلى الحارثي، وأماني الشريف، وزينب الثبيتي، وعبداللطيف المالكي". وتشرف المعرض بزيارة الفنان التشكيلي القدير ضياء عزيز ضياء، الذي أثنى على ما شاهده من أعمال، وتفاعل مع الفنانين التشكيليين الموجودين وأبدى رأيه ونقده تجاه اللوحات والرسمات الموجودة، ودعا الفنانين للمشاركة في المسابقات متمنيًا لهم النجاح.

شاهد.. رسومات الفن التشكيلي تجذب الزوَّار في مهرجان ربيع الطائف متعب البقمي سبق 2018-02-25 جذبت لوحات الفن التشكيلي التي تم عرضها من قِبل المشاركين والمشاركات زوَّار مهرجان ربيع الطائف على أرض سوق عكاظ التاريخي تزامنًا مع إطلاق فعاليات ربيع الطائف.



وتنوعت الرسومات بين اللوحات التراثية والرسمات العصرية والتجريدية.. وأسهمت اللوحات التراثية في جذب الزوَّار؛ إذ إنها تعكس تراث السعودية، إلى جانب الرسم الحي. وجاءت الإبداعات بمشاركة كل من "عزيزة عطيف، وليلى الحارثي، وأماني الشريف، وزينب الثبيتي، وعبداللطيف المالكي".



وتشرف المعرض بزيارة الفنان التشكيلي القدير ضياء عزيز ضياء، الذي أثنى على ما شاهده من أعمال، وتفاعل مع الفنانين التشكيليين الموجودين وأبدى رأيه ونقده تجاه اللوحات والرسمات الموجودة، ودعا الفنانين للمشاركة في المسابقات متمنيًا لهم النجاح.

25 فبراير 2018 - 9 جمادى الآخر 1439 12:36 AM

شاهد.. رسومات الفن التشكيلي تجذب الزوَّار في مهرجان ربيع الطائف تنوَّعت بين التراثية والعصرية والتجريدية





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جذبت لوحات الفن التشكيلي التي تم عرضها من قِبل المشاركين والمشاركات زوَّار مهرجان ربيع الطائف على أرض سوق عكاظ التاريخي تزامنًا مع إطلاق فعاليات ربيع الطائف.



وتنوعت الرسومات بين اللوحات التراثية والرسمات العصرية والتجريدية.. وأسهمت اللوحات التراثية في جذب الزوَّار؛ إذ إنها تعكس تراث السعودية، إلى جانب الرسم الحي. وجاءت الإبداعات بمشاركة كل من "عزيزة عطيف، وليلى الحارثي، وأماني الشريف، وزينب الثبيتي، وعبداللطيف المالكي".



وتشرف المعرض بزيارة الفنان التشكيلي القدير ضياء عزيز ضياء، الذي أثنى على ما شاهده من أعمال، وتفاعل مع الفنانين التشكيليين الموجودين وأبدى رأيه ونقده تجاه اللوحات والرسمات الموجودة، ودعا الفنانين للمشاركة في المسابقات متمنيًا لهم النجاح.