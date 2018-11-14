"ابن نحيت" إلى رتبة نقيب بالجوازات

صدر الأمر الملكي بترقية الملازم أول أيمن بن حجاب بن نحيت إلى رتبة نقيب بجوازات منطقة الرياض.
وعبّر "ابن نحيت" عن سعادته بهذه الترقية؛ راجياً من الله سبحانه العون والتوفيق في عمله؛ مؤكداً أنها ستكون دافعاً له لخدمة دينه ثم مليكه ووطنه.
صدر الأمر الملكي بترقية الملازم أول أيمن بن حجاب بن نحيت إلى رتبة نقيب بجوازات منطقة الرياض.
وعبّر "ابن نحيت" عن سعادته بهذه الترقية؛ راجياً من الله سبحانه العون والتوفيق في عمله؛ مؤكداً أنها ستكون دافعاً له لخدمة دينه ثم مليكه ووطنه.
صدر الأمر الملكي بترقية الملازم أول أيمن بن حجاب بن نحيت إلى رتبة نقيب بجوازات منطقة الرياض.
وعبّر "ابن نحيت" عن سعادته بهذه الترقية؛ راجياً من الله سبحانه العون والتوفيق في عمله؛ مؤكداً أنها ستكون دافعاً له لخدمة دينه ثم مليكه ووطنه.
صدر الأمر الملكي بترقية الملازم أول أيمن بن حجاب بن نحيت إلى رتبة نقيب بجوازات منطقة الرياض.
وعبّر "ابن نحيت" عن سعادته بهذه الترقية؛ راجياً من الله سبحانه العون والتوفيق في عمله؛ مؤكداً أنها ستكون دافعاً له لخدمة دينه ثم مليكه ووطنه.