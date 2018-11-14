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"ابن نحيت" إلى رتبة نقيب بالجوازات

صدر الأمر الملكي بترقية الملازم أول أيمن بن حجاب بن نحيت إلى رتبة نقيب بجوازات منطقة الرياض.

وعبّر "ابن نحيت" عن سعادته بهذه الترقية؛ راجياً من الله سبحانه العون والتوفيق في عمله؛ مؤكداً أنها ستكون دافعاً له لخدمة دينه ثم مليكه ووطنه.

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"ابن نحيت" إلى رتبة نقيب بالجوازات
سبق

صدر الأمر الملكي بترقية الملازم أول أيمن بن حجاب بن نحيت إلى رتبة نقيب بجوازات منطقة الرياض.

وعبّر "ابن نحيت" عن سعادته بهذه الترقية؛ راجياً من الله سبحانه العون والتوفيق في عمله؛ مؤكداً أنها ستكون دافعاً له لخدمة دينه ثم مليكه ووطنه.

14 نوفمبر 2018 - 6 ربيع الأول 1440
01:03 PM

"ابن نحيت" إلى رتبة نقيب بالجوازات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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صدر الأمر الملكي بترقية الملازم أول أيمن بن حجاب بن نحيت إلى رتبة نقيب بجوازات منطقة الرياض.

وعبّر "ابن نحيت" عن سعادته بهذه الترقية؛ راجياً من الله سبحانه العون والتوفيق في عمله؛ مؤكداً أنها ستكون دافعاً له لخدمة دينه ثم مليكه ووطنه.

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