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المجلس الأعلى للقضاء يبارك للقيادة نجاح موسم الحج

احتفى بمنسوبيه بمناسبة عيد الأضحى

رفع عضو المجلس الأعلى للقضاء الشيخ مبشر بن محمد الغرمان، أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - يحفظهما الله - بمناسبة عيد الأضحى المبارك ونجاح موسم الحج لهذا العام.

وقال الشيخ الغرمان في حفل المعايدة الذي نظمته إدارة العلاقات والإعلام بالمجلس الأعلى للقضاء لمنسوبي المجلس: "حقق موسم الحج لهذا العام نجاحاً منقطع النظير بفضل الله عز وجل ثم بفضل عناية ورعاية حكومة خادم الحرمين الشريفين بضيوف الرحمن وتجنيدها كافة طاقاتها البشرية والمالية لضمان أداء ضيوف الرحمن نسكهم بكل يسر وسهولة وبذلها المبالغ الطائلة لتنفيذ المشاريع التوسعية بالمشاعر المقدسة فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء".

وأضاف: "وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء قامت بواجبها في خدمة ضيوف الرحمن عبر تكليف القضاة للعمل في الدوائر القضائية المتنقلة بالمشاعر والنظر في القضايا التي تخص الحجاج وذلك من خلال تكليف 22 دائرة قضائية بالمشاعر المقدسة للبت في القضايا التي تحصل للحجاج في المشاعر المقدسة وإصدار الأحكام فيها فور الانتهاء من نظرها".
وتابع: "كما تم تكليف دائرتين عماليتين للنظر في القضايا العمالية المتعلقة بموسم الحج، إضافة إلى تكليف 4 كتابات عدل متنقلة بالمشاعر المقدسة لخدمة ضيوف الرحمن، وقد عملت هذه المنظومة القضائية والتوثيقية بكافة طاقاتها لخدمة ضيوف الرحمن والتسهيل عليهم من أجل قضاء مناسكهم بكل يسر وسهولة وفق توجيهات ومتابعة وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني".

وفي ختام كلمته سأل المولى جلت قدرته أن يديم على المملكة نعمة الأمن والأمان وأن يحفظ ولاة الأمر وينصرهم على الأعداء وأن يحفظ هذا الوطن وأهله وأن ينصر جنوده البواسل المرابطين على الحدود لنصرة الدين وحماية الوطن.
حضر حفل المعايدة أعضاء المجلس الأعلى للقضاء ورؤساء بعض المحاكم والقضاة ومديرو الإدارات بالمجلس.

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المجلس الأعلى للقضاء يبارك للقيادة نجاح موسم الحج
سبق

رفع عضو المجلس الأعلى للقضاء الشيخ مبشر بن محمد الغرمان، أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - يحفظهما الله - بمناسبة عيد الأضحى المبارك ونجاح موسم الحج لهذا العام.

وقال الشيخ الغرمان في حفل المعايدة الذي نظمته إدارة العلاقات والإعلام بالمجلس الأعلى للقضاء لمنسوبي المجلس: "حقق موسم الحج لهذا العام نجاحاً منقطع النظير بفضل الله عز وجل ثم بفضل عناية ورعاية حكومة خادم الحرمين الشريفين بضيوف الرحمن وتجنيدها كافة طاقاتها البشرية والمالية لضمان أداء ضيوف الرحمن نسكهم بكل يسر وسهولة وبذلها المبالغ الطائلة لتنفيذ المشاريع التوسعية بالمشاعر المقدسة فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء".

وأضاف: "وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء قامت بواجبها في خدمة ضيوف الرحمن عبر تكليف القضاة للعمل في الدوائر القضائية المتنقلة بالمشاعر والنظر في القضايا التي تخص الحجاج وذلك من خلال تكليف 22 دائرة قضائية بالمشاعر المقدسة للبت في القضايا التي تحصل للحجاج في المشاعر المقدسة وإصدار الأحكام فيها فور الانتهاء من نظرها".
وتابع: "كما تم تكليف دائرتين عماليتين للنظر في القضايا العمالية المتعلقة بموسم الحج، إضافة إلى تكليف 4 كتابات عدل متنقلة بالمشاعر المقدسة لخدمة ضيوف الرحمن، وقد عملت هذه المنظومة القضائية والتوثيقية بكافة طاقاتها لخدمة ضيوف الرحمن والتسهيل عليهم من أجل قضاء مناسكهم بكل يسر وسهولة وفق توجيهات ومتابعة وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني".

وفي ختام كلمته سأل المولى جلت قدرته أن يديم على المملكة نعمة الأمن والأمان وأن يحفظ ولاة الأمر وينصرهم على الأعداء وأن يحفظ هذا الوطن وأهله وأن ينصر جنوده البواسل المرابطين على الحدود لنصرة الدين وحماية الوطن.
حضر حفل المعايدة أعضاء المجلس الأعلى للقضاء ورؤساء بعض المحاكم والقضاة ومديرو الإدارات بالمجلس.

18 أغسطس 2019 - 17 ذو الحجة 1440
07:24 PM

المجلس الأعلى للقضاء يبارك للقيادة نجاح موسم الحج

احتفى بمنسوبيه بمناسبة عيد الأضحى

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حمد الفراج - الرياض
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رفع عضو المجلس الأعلى للقضاء الشيخ مبشر بن محمد الغرمان، أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - يحفظهما الله - بمناسبة عيد الأضحى المبارك ونجاح موسم الحج لهذا العام.

وقال الشيخ الغرمان في حفل المعايدة الذي نظمته إدارة العلاقات والإعلام بالمجلس الأعلى للقضاء لمنسوبي المجلس: "حقق موسم الحج لهذا العام نجاحاً منقطع النظير بفضل الله عز وجل ثم بفضل عناية ورعاية حكومة خادم الحرمين الشريفين بضيوف الرحمن وتجنيدها كافة طاقاتها البشرية والمالية لضمان أداء ضيوف الرحمن نسكهم بكل يسر وسهولة وبذلها المبالغ الطائلة لتنفيذ المشاريع التوسعية بالمشاعر المقدسة فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء".

وأضاف: "وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء قامت بواجبها في خدمة ضيوف الرحمن عبر تكليف القضاة للعمل في الدوائر القضائية المتنقلة بالمشاعر والنظر في القضايا التي تخص الحجاج وذلك من خلال تكليف 22 دائرة قضائية بالمشاعر المقدسة للبت في القضايا التي تحصل للحجاج في المشاعر المقدسة وإصدار الأحكام فيها فور الانتهاء من نظرها".
وتابع: "كما تم تكليف دائرتين عماليتين للنظر في القضايا العمالية المتعلقة بموسم الحج، إضافة إلى تكليف 4 كتابات عدل متنقلة بالمشاعر المقدسة لخدمة ضيوف الرحمن، وقد عملت هذه المنظومة القضائية والتوثيقية بكافة طاقاتها لخدمة ضيوف الرحمن والتسهيل عليهم من أجل قضاء مناسكهم بكل يسر وسهولة وفق توجيهات ومتابعة وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني".

وفي ختام كلمته سأل المولى جلت قدرته أن يديم على المملكة نعمة الأمن والأمان وأن يحفظ ولاة الأمر وينصرهم على الأعداء وأن يحفظ هذا الوطن وأهله وأن ينصر جنوده البواسل المرابطين على الحدود لنصرة الدين وحماية الوطن.
حضر حفل المعايدة أعضاء المجلس الأعلى للقضاء ورؤساء بعض المحاكم والقضاة ومديرو الإدارات بالمجلس.

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