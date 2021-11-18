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"غلام" رئيساً للمركز الوطني للأرصاد

وافق مجلس إدارة المركز الوطني للأرصاد خلال اجتماعه الأول الذي عقد اليوم برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، على تكليف الدكتور أيمن بن سالم غلام رئيساً تنفيذياً للمركز.

فيما قدم الدكتور أيمن غلام خالص شكره لوزير البيئة والمياه والزراعة وأعضاء المجلس على الثقة التي منحت له.

ويعد "غلام " من الكفاءات الوطنية المشهود له في مجال الأرصاد، حيث عمل نائباً للرئيس العام لشؤون الأرصاد بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة وممثلاً دائماً للمملكة في المنظمة العالمية للأرصاد الجوية وعضو المجلس التنفيذي للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية.

و "غلام "حاصل على درجة الدكتوراه، أرصاد جوية، كلية الدراسات البيئية، جامعة نورويتش بالمملكة المتحدة. وشارك في العديد من الأنشطة والمؤتمرات والندوات العلمية والفنية على المستوى المحلي والدولي، بالإضافة إلى مشاركته في اللجان وفرق العمل محلياً ودولياً.

المركز الوطني للأرصاد

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

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"غلام" رئيساً للمركز الوطني للأرصاد
سبق

وافق مجلس إدارة المركز الوطني للأرصاد خلال اجتماعه الأول الذي عقد اليوم برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، على تكليف الدكتور أيمن بن سالم غلام رئيساً تنفيذياً للمركز.

فيما قدم الدكتور أيمن غلام خالص شكره لوزير البيئة والمياه والزراعة وأعضاء المجلس على الثقة التي منحت له.

ويعد "غلام " من الكفاءات الوطنية المشهود له في مجال الأرصاد، حيث عمل نائباً للرئيس العام لشؤون الأرصاد بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة وممثلاً دائماً للمملكة في المنظمة العالمية للأرصاد الجوية وعضو المجلس التنفيذي للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية.

و "غلام "حاصل على درجة الدكتوراه، أرصاد جوية، كلية الدراسات البيئية، جامعة نورويتش بالمملكة المتحدة. وشارك في العديد من الأنشطة والمؤتمرات والندوات العلمية والفنية على المستوى المحلي والدولي، بالإضافة إلى مشاركته في اللجان وفرق العمل محلياً ودولياً.

18 نوفمبر 2019 - 21 ربيع الأول 1441
08:25 PM

"غلام" رئيساً للمركز الوطني للأرصاد

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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وافق مجلس إدارة المركز الوطني للأرصاد خلال اجتماعه الأول الذي عقد اليوم برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، على تكليف الدكتور أيمن بن سالم غلام رئيساً تنفيذياً للمركز.

فيما قدم الدكتور أيمن غلام خالص شكره لوزير البيئة والمياه والزراعة وأعضاء المجلس على الثقة التي منحت له.

ويعد "غلام " من الكفاءات الوطنية المشهود له في مجال الأرصاد، حيث عمل نائباً للرئيس العام لشؤون الأرصاد بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة وممثلاً دائماً للمملكة في المنظمة العالمية للأرصاد الجوية وعضو المجلس التنفيذي للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية.

و "غلام "حاصل على درجة الدكتوراه، أرصاد جوية، كلية الدراسات البيئية، جامعة نورويتش بالمملكة المتحدة. وشارك في العديد من الأنشطة والمؤتمرات والندوات العلمية والفنية على المستوى المحلي والدولي، بالإضافة إلى مشاركته في اللجان وفرق العمل محلياً ودولياً.

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