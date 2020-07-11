النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"روحاني" للإيرانيين: إذا أوقفنا الاقتصاد للسيطرة على كورونا ستتضورون جوعاً

دعاهم للالتزام بالإجراءات الصحية لمنع التفشي

اعتبر الرئيس حسن روحاني، اليوم السبت، أن إيران التي تعاني من عقوبات خانقة، غير قادرة على وقف النشاط الاقتصادي في البلاد، رغم تسجيلها في الأسابيع الماضية تزايداً في أعداد الوفيات والإصابات جراء فيروس كورونا المستجد.

وذكر "روحاني" في تصريحات أمام أعضاء لجنة مكافحة "كوفيد-19" بثتها قنوات التلفزة المحلية، أن على إيران مواصلة الأنشطة الاقتصادية، الاجتماعية، والثقافية، مع التزام الإجراءات الصحية للحؤول دون تفشي الفيروس، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأضاف أن الحل الأسهل هو وقف كل النشاطات، لكن في اليوم التالي سيخرج الناس للتظاهر ضد الفوضى، الجوع، الضائقة، والضغط.

وتعاني إيران منذ أواخر فبراير الماضي، تاريخ تسجيل أول وفاة بـ"كوفيد-19"؛ لاحتواء تفشي المرض الذي جعل منها أكثر دول الشرق الأوسط تأثراً بالجائحة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"روحاني" للإيرانيين: إذا أوقفنا الاقتصاد للسيطرة على كورونا ستتضورون جوعاً
سبق

اعتبر الرئيس حسن روحاني، اليوم السبت، أن إيران التي تعاني من عقوبات خانقة، غير قادرة على وقف النشاط الاقتصادي في البلاد، رغم تسجيلها في الأسابيع الماضية تزايداً في أعداد الوفيات والإصابات جراء فيروس كورونا المستجد.

وذكر "روحاني" في تصريحات أمام أعضاء لجنة مكافحة "كوفيد-19" بثتها قنوات التلفزة المحلية، أن على إيران مواصلة الأنشطة الاقتصادية، الاجتماعية، والثقافية، مع التزام الإجراءات الصحية للحؤول دون تفشي الفيروس، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأضاف أن الحل الأسهل هو وقف كل النشاطات، لكن في اليوم التالي سيخرج الناس للتظاهر ضد الفوضى، الجوع، الضائقة، والضغط.

وتعاني إيران منذ أواخر فبراير الماضي، تاريخ تسجيل أول وفاة بـ"كوفيد-19"؛ لاحتواء تفشي المرض الذي جعل منها أكثر دول الشرق الأوسط تأثراً بالجائحة.

11 يوليو 2020 - 20 ذو القعدة 1441
02:46 PM

"روحاني" للإيرانيين: إذا أوقفنا الاقتصاد للسيطرة على كورونا ستتضورون جوعاً

دعاهم للالتزام بالإجراءات الصحية لمنع التفشي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,703

اعتبر الرئيس حسن روحاني، اليوم السبت، أن إيران التي تعاني من عقوبات خانقة، غير قادرة على وقف النشاط الاقتصادي في البلاد، رغم تسجيلها في الأسابيع الماضية تزايداً في أعداد الوفيات والإصابات جراء فيروس كورونا المستجد.

وذكر "روحاني" في تصريحات أمام أعضاء لجنة مكافحة "كوفيد-19" بثتها قنوات التلفزة المحلية، أن على إيران مواصلة الأنشطة الاقتصادية، الاجتماعية، والثقافية، مع التزام الإجراءات الصحية للحؤول دون تفشي الفيروس، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأضاف أن الحل الأسهل هو وقف كل النشاطات، لكن في اليوم التالي سيخرج الناس للتظاهر ضد الفوضى، الجوع، الضائقة، والضغط.

وتعاني إيران منذ أواخر فبراير الماضي، تاريخ تسجيل أول وفاة بـ"كوفيد-19"؛ لاحتواء تفشي المرض الذي جعل منها أكثر دول الشرق الأوسط تأثراً بالجائحة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,720
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,991
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,728
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,953

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة