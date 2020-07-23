156 حالة جديدة .. إصابات "كورونا" ترتفع في لبنان إلى 3.260
عدد المعالجين من الفيروس بلغ 1.619
سجّل لبنان، اليوم (الخميس)، 156 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينهم 132 من المُقيمين الذين خالطوا وافدين مُصابين، و24 من الوافدين أخيرًا من الخارج، ما رفع عدد الإصابات إلى 3.260.
وبيّنت وزارة الصحة العامة في لبنان أنها أجرت خلال الساعات الـ 24 الماضية 5680 فحصًا للفيروس.
وأضافت أن عدد حالات الشفاء إلى 1.619، فيما استقر عدد الوفيات من جرّاء الفيروس عند 43.
فيروس كورونا الجديد
156 حالة جديدة .. إصابات "كورونا" ترتفع في لبنان إلى 3.260
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-07-23
سجّل لبنان، اليوم (الخميس)، 156 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينهم 132 من المُقيمين الذين خالطوا وافدين مُصابين، و24 من الوافدين أخيرًا من الخارج، ما رفع عدد الإصابات إلى 3.260.
وبيّنت وزارة الصحة العامة في لبنان أنها أجرت خلال الساعات الـ 24 الماضية 5680 فحصًا للفيروس.
وأضافت أن عدد حالات الشفاء إلى 1.619، فيما استقر عدد الوفيات من جرّاء الفيروس عند 43.
23 يوليو 2020 - 2 ذو الحجة 1441
09:42 PM
156 حالة جديدة .. إصابات "كورونا" ترتفع في لبنان إلى 3.260
عدد المعالجين من الفيروس بلغ 1.619
سجّل لبنان، اليوم (الخميس)، 156 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينهم 132 من المُقيمين الذين خالطوا وافدين مُصابين، و24 من الوافدين أخيرًا من الخارج، ما رفع عدد الإصابات إلى 3.260.
وبيّنت وزارة الصحة العامة في لبنان أنها أجرت خلال الساعات الـ 24 الماضية 5680 فحصًا للفيروس.
وأضافت أن عدد حالات الشفاء إلى 1.619، فيما استقر عدد الوفيات من جرّاء الفيروس عند 43.