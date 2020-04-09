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فيديو.. لقاء غريب بين رجل ووحيد قرن في أحد شوارع نيبال

لماذا توقف الحيوان عن مطاردة الرجل؟

وقف السكان على جانبي الطريق حذرين، عندما كان وحيد القرن يتجول خارج محمية شيتوان الوطنية بنيبال؛ لكن شخصًا واحدًا لم ينتبه له، وهذا ما حدث.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، اعتاد وحيد القرن الخروج من المحمية والتجول بهدوء والعودة إلى الداخل.

وحسب تغريدة نشرها صاحب الفيديو على موقع "تويتر"، سار وحيد القرن متمهلًا أمام أبواب المحلات والبيوت المغلقة بسبب حظر كورونا، وكان عدد قليل من السكان يتابعه بحذر.

ويكشف الفيديو لحظة مر فيها شاب دون أن يشاهد وحيد القرن، وحين صاح شخص ينبهه، الْتفت الشاب بسرعة نحو الحيوان الضخم، ثم جرى بسرعة وقد أذهلته المفاجأة، وبعدها قام الحيوان بمحاولة صغيرة للحاق به، ثم أقلع عن الفكرة، ليواصل طريقه إلى داخل المحمية.

جدير بالذكر، أن محمية شيتوان الوطنية تقع أسفل جبال الهيمالايا، وهي من الآثار النادرة التي لم يتم تخريبها في منطقة تيراي على السهول الواقعة في سفوح جبال الهند ونيبال، وقد قامت هيئة اليونيسكو بضمها إلى قائمة التراث العالمي في عام 1984.

وحيد القرن فيروس كورونا الجديد

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فيديو.. لقاء غريب بين رجل ووحيد قرن في أحد شوارع نيبال
سبق

وقف السكان على جانبي الطريق حذرين، عندما كان وحيد القرن يتجول خارج محمية شيتوان الوطنية بنيبال؛ لكن شخصًا واحدًا لم ينتبه له، وهذا ما حدث.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، اعتاد وحيد القرن الخروج من المحمية والتجول بهدوء والعودة إلى الداخل.

وحسب تغريدة نشرها صاحب الفيديو على موقع "تويتر"، سار وحيد القرن متمهلًا أمام أبواب المحلات والبيوت المغلقة بسبب حظر كورونا، وكان عدد قليل من السكان يتابعه بحذر.

ويكشف الفيديو لحظة مر فيها شاب دون أن يشاهد وحيد القرن، وحين صاح شخص ينبهه، الْتفت الشاب بسرعة نحو الحيوان الضخم، ثم جرى بسرعة وقد أذهلته المفاجأة، وبعدها قام الحيوان بمحاولة صغيرة للحاق به، ثم أقلع عن الفكرة، ليواصل طريقه إلى داخل المحمية.

جدير بالذكر، أن محمية شيتوان الوطنية تقع أسفل جبال الهيمالايا، وهي من الآثار النادرة التي لم يتم تخريبها في منطقة تيراي على السهول الواقعة في سفوح جبال الهند ونيبال، وقد قامت هيئة اليونيسكو بضمها إلى قائمة التراث العالمي في عام 1984.

09 إبريل 2020 - 16 شعبان 1441
12:32 PM

فيديو.. لقاء غريب بين رجل ووحيد قرن في أحد شوارع نيبال

لماذا توقف الحيوان عن مطاردة الرجل؟

A A A
أيمن حسن - الرياض
4
4,351

وقف السكان على جانبي الطريق حذرين، عندما كان وحيد القرن يتجول خارج محمية شيتوان الوطنية بنيبال؛ لكن شخصًا واحدًا لم ينتبه له، وهذا ما حدث.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، اعتاد وحيد القرن الخروج من المحمية والتجول بهدوء والعودة إلى الداخل.

وحسب تغريدة نشرها صاحب الفيديو على موقع "تويتر"، سار وحيد القرن متمهلًا أمام أبواب المحلات والبيوت المغلقة بسبب حظر كورونا، وكان عدد قليل من السكان يتابعه بحذر.

ويكشف الفيديو لحظة مر فيها شاب دون أن يشاهد وحيد القرن، وحين صاح شخص ينبهه، الْتفت الشاب بسرعة نحو الحيوان الضخم، ثم جرى بسرعة وقد أذهلته المفاجأة، وبعدها قام الحيوان بمحاولة صغيرة للحاق به، ثم أقلع عن الفكرة، ليواصل طريقه إلى داخل المحمية.

جدير بالذكر، أن محمية شيتوان الوطنية تقع أسفل جبال الهيمالايا، وهي من الآثار النادرة التي لم يتم تخريبها في منطقة تيراي على السهول الواقعة في سفوح جبال الهند ونيبال، وقد قامت هيئة اليونيسكو بضمها إلى قائمة التراث العالمي في عام 1984.

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