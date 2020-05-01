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مصادر لـ"سبق" تكشف حقيقة مقطع إقامة التراويح بمكة: قديم.. ولصلاة الفجر

بعد تداوُل فيديو ادعى ناشره أن إمام مسجد بـ"الشوقية" أقامها في ظل منع التجوُّل

كشفت مصادر "سبق" حقيقة مقطع فيديو متداوَل، يدعي ناشره أنه يعود لصلاة التراويح في أحد مساجد "الشوقية" بمكة المكرمة خلال شهر رمضان المبارك الجاري.

وتفصيلا،ً أوضح مصدر في فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة لـ"سبق": "الخبر غير صحيح جملة وتفصيلاً، والمقطع قديم، ويعود لصلاة الفجر قبل المنع والإيقاف وتعليق الصلوات". وأشار إلى أنه تم رفع ذلك للمدير العام للفرع بمنطقة مكة المكرمة، الدكتور سالم بن حاج الخامري، للتعامل مع صاحب الحساب ناشر الخبر عبر القنوات الرسمية، وذلك بعد استدعاء الإمام الرسمي، وأخذ إفادته.

وكان مقطع فيديو متداول خلال الساعات الماضية يدعي ناشره أن إمام مسجد في حي الشوقية بمكة المكرمة أقام صلاة التراويح في ظل منع التجول وتعليق الصلوات في المساجد بسبب كورونا، وهو ما نفته المصادر جملة وتفصيلاً.

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مصادر لـ"سبق" تكشف حقيقة مقطع إقامة التراويح بمكة: قديم.. ولصلاة الفجر
سبق

كشفت مصادر "سبق" حقيقة مقطع فيديو متداوَل، يدعي ناشره أنه يعود لصلاة التراويح في أحد مساجد "الشوقية" بمكة المكرمة خلال شهر رمضان المبارك الجاري.

وتفصيلا،ً أوضح مصدر في فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة لـ"سبق": "الخبر غير صحيح جملة وتفصيلاً، والمقطع قديم، ويعود لصلاة الفجر قبل المنع والإيقاف وتعليق الصلوات". وأشار إلى أنه تم رفع ذلك للمدير العام للفرع بمنطقة مكة المكرمة، الدكتور سالم بن حاج الخامري، للتعامل مع صاحب الحساب ناشر الخبر عبر القنوات الرسمية، وذلك بعد استدعاء الإمام الرسمي، وأخذ إفادته.

وكان مقطع فيديو متداول خلال الساعات الماضية يدعي ناشره أن إمام مسجد في حي الشوقية بمكة المكرمة أقام صلاة التراويح في ظل منع التجول وتعليق الصلوات في المساجد بسبب كورونا، وهو ما نفته المصادر جملة وتفصيلاً.

01 مايو 2020 - 8 رمضان 1441
11:41 PM

مصادر لـ"سبق" تكشف حقيقة مقطع إقامة التراويح بمكة: قديم.. ولصلاة الفجر

بعد تداوُل فيديو ادعى ناشره أن إمام مسجد بـ"الشوقية" أقامها في ظل منع التجوُّل

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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كشفت مصادر "سبق" حقيقة مقطع فيديو متداوَل، يدعي ناشره أنه يعود لصلاة التراويح في أحد مساجد "الشوقية" بمكة المكرمة خلال شهر رمضان المبارك الجاري.

وتفصيلا،ً أوضح مصدر في فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة لـ"سبق": "الخبر غير صحيح جملة وتفصيلاً، والمقطع قديم، ويعود لصلاة الفجر قبل المنع والإيقاف وتعليق الصلوات". وأشار إلى أنه تم رفع ذلك للمدير العام للفرع بمنطقة مكة المكرمة، الدكتور سالم بن حاج الخامري، للتعامل مع صاحب الحساب ناشر الخبر عبر القنوات الرسمية، وذلك بعد استدعاء الإمام الرسمي، وأخذ إفادته.

وكان مقطع فيديو متداول خلال الساعات الماضية يدعي ناشره أن إمام مسجد في حي الشوقية بمكة المكرمة أقام صلاة التراويح في ظل منع التجول وتعليق الصلوات في المساجد بسبب كورونا، وهو ما نفته المصادر جملة وتفصيلاً.

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