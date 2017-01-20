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مخاوف الإمدادات حدَّت الخسائر.. "برنت" يتراجع ويبقى قرب 88 دولارًا

بعد صعود خام القياس الأوروبي أمس إلى 89.17 دولارًا للبرميل

سجلت أسعار النفط اليوم الخميس، تراجعًا، مع جني المستثمرين للأرباح في أعقاب زيادة الأسعار على مدى شهر؛ لكن زيادة الطلب وتعطيلات قصيرة الأجل للإمدادات دعمت الأسعار قرب أعلى مستوياتها منذ أواخر 2014.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 49 سنتًا بما يعادل 0.6% إلى 87.95 دولارًا للبرميل، بعد أن هبطت بما يزيد على دولار في وقت سابق. وكان خام القياس الأوروبي قد صعد إلى 89.17 دولارًا للبرميل أمس الأربعاء، وهو أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2014.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لتسليم فبراير 6 سنتات أو 0.1% إلى 86.90 دولارًا للبرميل، بعد انخفاضها بنحو دولار في وقت سابق وفق "سي إن بي سي عربية".

وصعد خام غرب تكساس الوسيط إلى ما يصل إلى 87.91 دولار أمس الأربعاء، وهو أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2014.

وينتهي عقد خام غرب تكساس الوسيط لشهر فبراير اليوم الخميس؛ في حين بلغت قيمة العقد الأكثر تداولًا لتسليم مارس 85.41 دولارًا للبرميل، بانخفاض 0.5%.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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مخاوف الإمدادات حدَّت الخسائر.. "برنت" يتراجع ويبقى قرب 88 دولارًا
سبق

سجلت أسعار النفط اليوم الخميس، تراجعًا، مع جني المستثمرين للأرباح في أعقاب زيادة الأسعار على مدى شهر؛ لكن زيادة الطلب وتعطيلات قصيرة الأجل للإمدادات دعمت الأسعار قرب أعلى مستوياتها منذ أواخر 2014.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 49 سنتًا بما يعادل 0.6% إلى 87.95 دولارًا للبرميل، بعد أن هبطت بما يزيد على دولار في وقت سابق. وكان خام القياس الأوروبي قد صعد إلى 89.17 دولارًا للبرميل أمس الأربعاء، وهو أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2014.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لتسليم فبراير 6 سنتات أو 0.1% إلى 86.90 دولارًا للبرميل، بعد انخفاضها بنحو دولار في وقت سابق وفق "سي إن بي سي عربية".

وصعد خام غرب تكساس الوسيط إلى ما يصل إلى 87.91 دولار أمس الأربعاء، وهو أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2014.

وينتهي عقد خام غرب تكساس الوسيط لشهر فبراير اليوم الخميس؛ في حين بلغت قيمة العقد الأكثر تداولًا لتسليم مارس 85.41 دولارًا للبرميل، بانخفاض 0.5%.

20 يناير 2022 - 17 جمادى الآخر 1443
01:12 PM

مخاوف الإمدادات حدَّت الخسائر.. "برنت" يتراجع ويبقى قرب 88 دولارًا

بعد صعود خام القياس الأوروبي أمس إلى 89.17 دولارًا للبرميل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجلت أسعار النفط اليوم الخميس، تراجعًا، مع جني المستثمرين للأرباح في أعقاب زيادة الأسعار على مدى شهر؛ لكن زيادة الطلب وتعطيلات قصيرة الأجل للإمدادات دعمت الأسعار قرب أعلى مستوياتها منذ أواخر 2014.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 49 سنتًا بما يعادل 0.6% إلى 87.95 دولارًا للبرميل، بعد أن هبطت بما يزيد على دولار في وقت سابق. وكان خام القياس الأوروبي قد صعد إلى 89.17 دولارًا للبرميل أمس الأربعاء، وهو أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2014.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لتسليم فبراير 6 سنتات أو 0.1% إلى 86.90 دولارًا للبرميل، بعد انخفاضها بنحو دولار في وقت سابق وفق "سي إن بي سي عربية".

وصعد خام غرب تكساس الوسيط إلى ما يصل إلى 87.91 دولار أمس الأربعاء، وهو أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2014.

وينتهي عقد خام غرب تكساس الوسيط لشهر فبراير اليوم الخميس؛ في حين بلغت قيمة العقد الأكثر تداولًا لتسليم مارس 85.41 دولارًا للبرميل، بانخفاض 0.5%.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,740
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,582
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,855
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,724

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