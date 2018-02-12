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"الربيعان": انتهاء ليالي الموجة الباردة

توقع أن تبدأ أيام دافئة من الخميس

توقّع خبير المناخ والمؤرّخ الأرشيفي لطقس المملكة، صالح الربيعان؛ أن تكون هذه الليلة "ليلة الخميس"، هي آخر ليالي البرد بإذن الله.

وقال "الربيعان": إنه "بداية من نهار غد الخميس سيبدأ الدفء من جديد، ونعيش عدة أيام دافئة، نلبس فيها الملابس البيضاء الصيفية، خاصة الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء".

حالة الطقس الموجة الباردة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الربيعان": انتهاء ليالي الموجة الباردة
سبق

توقّع خبير المناخ والمؤرّخ الأرشيفي لطقس المملكة، صالح الربيعان؛ أن تكون هذه الليلة "ليلة الخميس"، هي آخر ليالي البرد بإذن الله.

وقال "الربيعان": إنه "بداية من نهار غد الخميس سيبدأ الدفء من جديد، ونعيش عدة أيام دافئة، نلبس فيها الملابس البيضاء الصيفية، خاصة الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء".

12 فبراير 2020 - 18 جمادى الآخر 1441
07:56 PM

"الربيعان": انتهاء ليالي الموجة الباردة

توقع أن تبدأ أيام دافئة من الخميس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقّع خبير المناخ والمؤرّخ الأرشيفي لطقس المملكة، صالح الربيعان؛ أن تكون هذه الليلة "ليلة الخميس"، هي آخر ليالي البرد بإذن الله.

وقال "الربيعان": إنه "بداية من نهار غد الخميس سيبدأ الدفء من جديد، ونعيش عدة أيام دافئة، نلبس فيها الملابس البيضاء الصيفية، خاصة الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء".

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