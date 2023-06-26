دراسة: 50 مليون مسافر من ذوي الاحتياجات في الشرق الأوسط

إلى المدن والوجهات السياحية التي توفر لهم خدمات ملائمة تتوافق معهم

كشفت دراسة أجراها موقع "لونلي بلانيت" المتخصص في الأبحاث وآراء المسافرين في العالم عن سفر 50 ٪ من ذوي الاحتياجات الخاصة بوتيرة أكبر في حال كانت المرافق المناسبة متاحة لهم أينما ذهبوا.

وتشير الدراسة إلى أن نحو 88 ٪ من ذوي الاحتياجات الخاصة يمضون إجازة كل عام في حين أن ما لا يقل عن 54 % من الأشخاص الذين لديهم متطلبات خاصة لجهة الإتاحة يتجنبون الذهاب إلى أماكن جديدة في حال وجدوا أنها غير متاحة لهم ويتطلع نحو 50 مليون شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة في الشرق الأوسط إلى زيارة المدن والوجهات السياحية التي توفر لهم خدمات ملائمة تتوافق مع احتياجاتهم.

وحسب تقدير منظمة الصحة العالمية فإن عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى أجهزة مساعدة تتراوح من الكراسي المتحركة إلى تقنيات الاتصالات، سوف يتضاعف من مليار في الوقت الراهن إلى ملياري نسمة بحلول عام 2050 نتيجة التقدم في العمر والمشاكل الصحية وغيرها من العوامل الأخرى.