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"جامعة أم القرى" تهدّد بطي قيد طلاب الدراسات العليا والسبب "الرسوم"

بعدما لم يتمكن العديد من الطلاب من حضور المحاضرات بسبب حجب الجداول

حدّدت جامعة أم القرى، يوم السبت المقبل الموافق 17/ 6/ 1442هـ أقصى موعداً لسداد رسوم الدراسات العليا المدفوعة، مؤكدةً في رسالة تلقاها الطلاب عبر البريد الإلكتروني أن عدم السداد خلال الفترة المحددة سيضطرها إلى تطبيق المادة السادسة والعشرين والمادة السابعة والعشرين من اللائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات السعودية وإلغاء القيد.

وقالت الجامعة في الرسالة البريدية الموجهة للطلاب والطالبات -اطلعت عليها "سبق": بناءً على المادة السابعة من لائحة الدراسات العليا المدفوعة بجامعة أم القرى؛ فإنه لا يمكنك تسجيل مقررات الفصل الدراسي الحالي إلا بعد سداد الرسوم الدراسية الفصلية.

وأضافت: نأمل المسارعة بسداد الرسوم الدراسية للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1442هـ ليتم استكمال إجراءات تسجيلكم في الفصل الدراسي.

وتابعت الجامعة: مراعاة لظروف الجائحة -حمانا الله وإياكم من كل مكروه- تقرر تخفيض 10% من رسوم الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1442هـ، لكل طلبة برامج الدراسات العليا المدفوعة في جامعة أم القرى.

ولفتت إلى أن فترة السداد متاحة حتى الساعة 11:59 مساء من يوم السبت 17/ 6/ 1442هـ الموافق 30/ 1/ 2021م.

ونوّهت الجامعة بأن عدم سداد الرسوم الدراسية سيضطرها إلى تطبيق المادة السادسة والعشرين والمادة السابعة العشرين من اللائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات السّعوديّة، وإلغاء القيد.

وكان عدد من طلاب الدراسات العليا المدفوعة بجامعة أم القرى قد طالبوا المسؤولين في الجامعة برفع الحجب عن جداولهم الدراسية؛ في خبر نشرته "سبق" تحت عنوان: "مناشدات لرفع حجب جداول طلاب الدراسات العليا المدفوعة بأم القرى"، إذ لم يتمكن بعضهم من الدخول على الجدول بحجة عدم سدادهم الرسوم المالية المتراكمة على عدد منهم منذ الفصل الدراسي الأول بسبب جائحة كورونا.

ولم يتمكن العديد من الطلاب من حضور المحاضرات؛ بسبب حجب الجداول بحجة عدم السداد مطالبين المسؤولين في الجامعة بالنظر في وضعهم، وتمكينهم من الدراسة، ومراعاة ظروفهم المالية، وتأجيل دفع المبالغ إلى وقت آخر.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"جامعة أم القرى" تهدّد بطي قيد طلاب الدراسات العليا والسبب "الرسوم"
سبق

حدّدت جامعة أم القرى، يوم السبت المقبل الموافق 17/ 6/ 1442هـ أقصى موعداً لسداد رسوم الدراسات العليا المدفوعة، مؤكدةً في رسالة تلقاها الطلاب عبر البريد الإلكتروني أن عدم السداد خلال الفترة المحددة سيضطرها إلى تطبيق المادة السادسة والعشرين والمادة السابعة والعشرين من اللائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات السعودية وإلغاء القيد.

وقالت الجامعة في الرسالة البريدية الموجهة للطلاب والطالبات -اطلعت عليها "سبق": بناءً على المادة السابعة من لائحة الدراسات العليا المدفوعة بجامعة أم القرى؛ فإنه لا يمكنك تسجيل مقررات الفصل الدراسي الحالي إلا بعد سداد الرسوم الدراسية الفصلية.

وأضافت: نأمل المسارعة بسداد الرسوم الدراسية للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1442هـ ليتم استكمال إجراءات تسجيلكم في الفصل الدراسي.

وتابعت الجامعة: مراعاة لظروف الجائحة -حمانا الله وإياكم من كل مكروه- تقرر تخفيض 10% من رسوم الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1442هـ، لكل طلبة برامج الدراسات العليا المدفوعة في جامعة أم القرى.

ولفتت إلى أن فترة السداد متاحة حتى الساعة 11:59 مساء من يوم السبت 17/ 6/ 1442هـ الموافق 30/ 1/ 2021م.

ونوّهت الجامعة بأن عدم سداد الرسوم الدراسية سيضطرها إلى تطبيق المادة السادسة والعشرين والمادة السابعة العشرين من اللائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات السّعوديّة، وإلغاء القيد.

وكان عدد من طلاب الدراسات العليا المدفوعة بجامعة أم القرى قد طالبوا المسؤولين في الجامعة برفع الحجب عن جداولهم الدراسية؛ في خبر نشرته "سبق" تحت عنوان: "مناشدات لرفع حجب جداول طلاب الدراسات العليا المدفوعة بأم القرى"، إذ لم يتمكن بعضهم من الدخول على الجدول بحجة عدم سدادهم الرسوم المالية المتراكمة على عدد منهم منذ الفصل الدراسي الأول بسبب جائحة كورونا.

ولم يتمكن العديد من الطلاب من حضور المحاضرات؛ بسبب حجب الجداول بحجة عدم السداد مطالبين المسؤولين في الجامعة بالنظر في وضعهم، وتمكينهم من الدراسة، ومراعاة ظروفهم المالية، وتأجيل دفع المبالغ إلى وقت آخر.

24 يناير 2021 - 11 جمادى الآخر 1442
02:40 PM

"جامعة أم القرى" تهدّد بطي قيد طلاب الدراسات العليا والسبب "الرسوم"

بعدما لم يتمكن العديد من الطلاب من حضور المحاضرات بسبب حجب الجداول

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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حدّدت جامعة أم القرى، يوم السبت المقبل الموافق 17/ 6/ 1442هـ أقصى موعداً لسداد رسوم الدراسات العليا المدفوعة، مؤكدةً في رسالة تلقاها الطلاب عبر البريد الإلكتروني أن عدم السداد خلال الفترة المحددة سيضطرها إلى تطبيق المادة السادسة والعشرين والمادة السابعة والعشرين من اللائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات السعودية وإلغاء القيد.

وقالت الجامعة في الرسالة البريدية الموجهة للطلاب والطالبات -اطلعت عليها "سبق": بناءً على المادة السابعة من لائحة الدراسات العليا المدفوعة بجامعة أم القرى؛ فإنه لا يمكنك تسجيل مقررات الفصل الدراسي الحالي إلا بعد سداد الرسوم الدراسية الفصلية.

وأضافت: نأمل المسارعة بسداد الرسوم الدراسية للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1442هـ ليتم استكمال إجراءات تسجيلكم في الفصل الدراسي.

وتابعت الجامعة: مراعاة لظروف الجائحة -حمانا الله وإياكم من كل مكروه- تقرر تخفيض 10% من رسوم الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1442هـ، لكل طلبة برامج الدراسات العليا المدفوعة في جامعة أم القرى.

ولفتت إلى أن فترة السداد متاحة حتى الساعة 11:59 مساء من يوم السبت 17/ 6/ 1442هـ الموافق 30/ 1/ 2021م.

ونوّهت الجامعة بأن عدم سداد الرسوم الدراسية سيضطرها إلى تطبيق المادة السادسة والعشرين والمادة السابعة العشرين من اللائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات السّعوديّة، وإلغاء القيد.

وكان عدد من طلاب الدراسات العليا المدفوعة بجامعة أم القرى قد طالبوا المسؤولين في الجامعة برفع الحجب عن جداولهم الدراسية؛ في خبر نشرته "سبق" تحت عنوان: "مناشدات لرفع حجب جداول طلاب الدراسات العليا المدفوعة بأم القرى"، إذ لم يتمكن بعضهم من الدخول على الجدول بحجة عدم سدادهم الرسوم المالية المتراكمة على عدد منهم منذ الفصل الدراسي الأول بسبب جائحة كورونا.

ولم يتمكن العديد من الطلاب من حضور المحاضرات؛ بسبب حجب الجداول بحجة عدم السداد مطالبين المسؤولين في الجامعة بالنظر في وضعهم، وتمكينهم من الدراسة، ومراعاة ظروفهم المالية، وتأجيل دفع المبالغ إلى وقت آخر.

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