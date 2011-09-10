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شاهد.. أول فيديو مسرب لهاتف "جوجل بيكسل 4".. ميزة تصل إلى "النجوم"

الشركة تعده أفضل هاتف ذكي في العالم خاصة فيما يتعلق بتقنيات الكاميرا

كشفت تقارير صحفية أول فيديو مسرب لهاتف "جوجل بيكسل 4"، قبل أيام من إطلاقه.

ونشر موقع "تيك رادار" التقني المتخصص مقطع الفيديو الترويجي المسرب لهاتف "بيكسل 4"، والذي تعد "جوجل" أن يكون أفضل هاتف ذكي في العالم، خاصة فيما يتعلق بتقنيات الكاميرا

ويظهر في مقطع الفيديو المسرب، أن الهاتف سيأتي بكاميرات خلفية ثلاثية تأتي على شكل مربع بجانب فلاش من نوع "LED".

وأوضح التسريب يكشف أن هاتف "بيكسل 4" يتضمن ميزة لا يستطيع أي هاتف ذكي آخر القيام بها، ألا وهي أن الكاميرات الخاصة بالهاتف يمكنها التقاط صور لـ"النجوم".

كما حسنت "جوجل" بصورة كبيرة من أداء الإضاءة المنخفضة لنظم الكاميرا الخاصة بـ"بيكسل 4"، حيث تم إضافة "التصوير الفلكي" لتصوير النجوم والفضاء.

وأشارت إلى أن وضعية "بيكسل نايت سايت" يمكنها التقاط صور بسرعة مصراع تتراوح من ثانيتين إلى 6 ثوانٍ فقط، بحيث يمكنها التقاط صور واضحة لـ"درب التبانة"، والتقاط صور للسماء في الظلام من دون الحاجة إلى أي أدوات إضافية أو ملحقات خارجية.

كما يظهر في الإعلان الترويجي أن هاتف "بيكسل 4"، سيعتمد على الجيل الجديد من مساعد "جوجل" الذكي فائق السرعة، بحيث أصبح أسرع بعشر مرات من قبل.

من المتوقع أن تكشف جوجل عن سلسلة "بيكسل 4" خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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شاهد.. أول فيديو مسرب لهاتف "جوجل بيكسل 4".. ميزة تصل إلى "النجوم"
سبق

كشفت تقارير صحفية أول فيديو مسرب لهاتف "جوجل بيكسل 4"، قبل أيام من إطلاقه.

ونشر موقع "تيك رادار" التقني المتخصص مقطع الفيديو الترويجي المسرب لهاتف "بيكسل 4"، والذي تعد "جوجل" أن يكون أفضل هاتف ذكي في العالم، خاصة فيما يتعلق بتقنيات الكاميرا

ويظهر في مقطع الفيديو المسرب، أن الهاتف سيأتي بكاميرات خلفية ثلاثية تأتي على شكل مربع بجانب فلاش من نوع "LED".

وأوضح التسريب يكشف أن هاتف "بيكسل 4" يتضمن ميزة لا يستطيع أي هاتف ذكي آخر القيام بها، ألا وهي أن الكاميرات الخاصة بالهاتف يمكنها التقاط صور لـ"النجوم".

كما حسنت "جوجل" بصورة كبيرة من أداء الإضاءة المنخفضة لنظم الكاميرا الخاصة بـ"بيكسل 4"، حيث تم إضافة "التصوير الفلكي" لتصوير النجوم والفضاء.

وأشارت إلى أن وضعية "بيكسل نايت سايت" يمكنها التقاط صور بسرعة مصراع تتراوح من ثانيتين إلى 6 ثوانٍ فقط، بحيث يمكنها التقاط صور واضحة لـ"درب التبانة"، والتقاط صور للسماء في الظلام من دون الحاجة إلى أي أدوات إضافية أو ملحقات خارجية.

كما يظهر في الإعلان الترويجي أن هاتف "بيكسل 4"، سيعتمد على الجيل الجديد من مساعد "جوجل" الذكي فائق السرعة، بحيث أصبح أسرع بعشر مرات من قبل.

من المتوقع أن تكشف جوجل عن سلسلة "بيكسل 4" خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

10 سبتمبر 2019 - 11 محرّم 1441
02:39 PM

شاهد.. أول فيديو مسرب لهاتف "جوجل بيكسل 4".. ميزة تصل إلى "النجوم"

الشركة تعده أفضل هاتف ذكي في العالم خاصة فيما يتعلق بتقنيات الكاميرا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت تقارير صحفية أول فيديو مسرب لهاتف "جوجل بيكسل 4"، قبل أيام من إطلاقه.

ونشر موقع "تيك رادار" التقني المتخصص مقطع الفيديو الترويجي المسرب لهاتف "بيكسل 4"، والذي تعد "جوجل" أن يكون أفضل هاتف ذكي في العالم، خاصة فيما يتعلق بتقنيات الكاميرا

ويظهر في مقطع الفيديو المسرب، أن الهاتف سيأتي بكاميرات خلفية ثلاثية تأتي على شكل مربع بجانب فلاش من نوع "LED".

وأوضح التسريب يكشف أن هاتف "بيكسل 4" يتضمن ميزة لا يستطيع أي هاتف ذكي آخر القيام بها، ألا وهي أن الكاميرات الخاصة بالهاتف يمكنها التقاط صور لـ"النجوم".

كما حسنت "جوجل" بصورة كبيرة من أداء الإضاءة المنخفضة لنظم الكاميرا الخاصة بـ"بيكسل 4"، حيث تم إضافة "التصوير الفلكي" لتصوير النجوم والفضاء.

وأشارت إلى أن وضعية "بيكسل نايت سايت" يمكنها التقاط صور بسرعة مصراع تتراوح من ثانيتين إلى 6 ثوانٍ فقط، بحيث يمكنها التقاط صور واضحة لـ"درب التبانة"، والتقاط صور للسماء في الظلام من دون الحاجة إلى أي أدوات إضافية أو ملحقات خارجية.

كما يظهر في الإعلان الترويجي أن هاتف "بيكسل 4"، سيعتمد على الجيل الجديد من مساعد "جوجل" الذكي فائق السرعة، بحيث أصبح أسرع بعشر مرات من قبل.

من المتوقع أن تكشف جوجل عن سلسلة "بيكسل 4" خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

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