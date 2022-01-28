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"الشباب" يحصّن أفضل لاعب واعد في آسيا بعقد لمدة 5 أعوام

أعلنت إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان توقيعها عقداً احترافياً لمدة 5 أعوام مع اللاعب تركي العمار الفائز بجائزة أفضل لاعب واعد في آسيا.

وكان اللاعب قاد منتخب السعودية للشباب للتتويج بكأس أمم آسيا تحت 19 التي أقيمت في إندونيسيا، كما حصل على جائزة أفضل لاعب في البطولة، وبات محطّ أنظار جميع أندية الدوري السعودي بعد المستوى المتميز الذي ظهر عليه مع المنتخب السعودي للشباب الفترة الماضية، وأيضاً مع فريقه "الشباب".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الشباب" يحصّن أفضل لاعب واعد في آسيا بعقد لمدة 5 أعوام
سبق

أعلنت إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان توقيعها عقداً احترافياً لمدة 5 أعوام مع اللاعب تركي العمار الفائز بجائزة أفضل لاعب واعد في آسيا.

وكان اللاعب قاد منتخب السعودية للشباب للتتويج بكأس أمم آسيا تحت 19 التي أقيمت في إندونيسيا، كما حصل على جائزة أفضل لاعب في البطولة، وبات محطّ أنظار جميع أندية الدوري السعودي بعد المستوى المتميز الذي ظهر عليه مع المنتخب السعودي للشباب الفترة الماضية، وأيضاً مع فريقه "الشباب".

28 يناير 2019 - 22 جمادى الأول 1440
06:47 PM

"الشباب" يحصّن أفضل لاعب واعد في آسيا بعقد لمدة 5 أعوام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان توقيعها عقداً احترافياً لمدة 5 أعوام مع اللاعب تركي العمار الفائز بجائزة أفضل لاعب واعد في آسيا.

وكان اللاعب قاد منتخب السعودية للشباب للتتويج بكأس أمم آسيا تحت 19 التي أقيمت في إندونيسيا، كما حصل على جائزة أفضل لاعب في البطولة، وبات محطّ أنظار جميع أندية الدوري السعودي بعد المستوى المتميز الذي ظهر عليه مع المنتخب السعودي للشباب الفترة الماضية، وأيضاً مع فريقه "الشباب".

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