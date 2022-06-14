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بعد غياب 98 يوماً.. "ميسي" كما هو ورقم قياسي جديد

ساهم في رباعية "مايوركا" بالجولة 28 للدوري الإسباني

بعد توقف قارب 100 يوم بسبب جائحة كورونا، فاز برشلونة على ريال مايوركا برباعية نظيفة في الجولة 28 من الدوري الإسباني، والأولى بعد استئناف المسابقة، وواصل ليونيل ميسي قائد البرسا حصد الأرقام القياسية.

شهدت المباراة تألقاً لافتاً للنجم الأرجنتيني، ليزيّن عودته لملاعب كرة القدم بعد غياب 98 يوما بتسجيل هدف وصناعة هدفين لزملائه.

وبهذا سجّل ميسي هدفه الـ 20 في الدوري الإسباني، السبت، في شباك مايوركا ليواصل احتلال صدارة الهدافين بفارق 6 أهداف عن كريم بنزيما؛ مهاجم ريال مدريد.

ونقلت "روسيا اليوم" عن شبكة "أوبتا" للإحصائيات، أن الساحر الأرجنتيني بات أول لاعب يسجل 20 هدفاً على الأقل في 12 موسماً متتالياً في الليغا الإسبانية، بدأ هذه السلسلة المميزة في موسم 2008 - 2009.

وشارك ميسي في 15 هدفاً من إجمالي 18 هدفاً الأخيرة في الليغا، فتمكن من تسجيل 7 أهداف وقدم 8 تمريرات حاسمة.

الدوري الإسباني ليونيل ميسي

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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بعد غياب 98 يوماً.. "ميسي" كما هو ورقم قياسي جديد
سبق

بعد توقف قارب 100 يوم بسبب جائحة كورونا، فاز برشلونة على ريال مايوركا برباعية نظيفة في الجولة 28 من الدوري الإسباني، والأولى بعد استئناف المسابقة، وواصل ليونيل ميسي قائد البرسا حصد الأرقام القياسية.

شهدت المباراة تألقاً لافتاً للنجم الأرجنتيني، ليزيّن عودته لملاعب كرة القدم بعد غياب 98 يوما بتسجيل هدف وصناعة هدفين لزملائه.

وبهذا سجّل ميسي هدفه الـ 20 في الدوري الإسباني، السبت، في شباك مايوركا ليواصل احتلال صدارة الهدافين بفارق 6 أهداف عن كريم بنزيما؛ مهاجم ريال مدريد.

ونقلت "روسيا اليوم" عن شبكة "أوبتا" للإحصائيات، أن الساحر الأرجنتيني بات أول لاعب يسجل 20 هدفاً على الأقل في 12 موسماً متتالياً في الليغا الإسبانية، بدأ هذه السلسلة المميزة في موسم 2008 - 2009.

وشارك ميسي في 15 هدفاً من إجمالي 18 هدفاً الأخيرة في الليغا، فتمكن من تسجيل 7 أهداف وقدم 8 تمريرات حاسمة.

14 يونيو 2020 - 22 شوّال 1441
08:57 AM

بعد غياب 98 يوماً.. "ميسي" كما هو ورقم قياسي جديد

ساهم في رباعية "مايوركا" بالجولة 28 للدوري الإسباني

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بعد توقف قارب 100 يوم بسبب جائحة كورونا، فاز برشلونة على ريال مايوركا برباعية نظيفة في الجولة 28 من الدوري الإسباني، والأولى بعد استئناف المسابقة، وواصل ليونيل ميسي قائد البرسا حصد الأرقام القياسية.

شهدت المباراة تألقاً لافتاً للنجم الأرجنتيني، ليزيّن عودته لملاعب كرة القدم بعد غياب 98 يوما بتسجيل هدف وصناعة هدفين لزملائه.

وبهذا سجّل ميسي هدفه الـ 20 في الدوري الإسباني، السبت، في شباك مايوركا ليواصل احتلال صدارة الهدافين بفارق 6 أهداف عن كريم بنزيما؛ مهاجم ريال مدريد.

ونقلت "روسيا اليوم" عن شبكة "أوبتا" للإحصائيات، أن الساحر الأرجنتيني بات أول لاعب يسجل 20 هدفاً على الأقل في 12 موسماً متتالياً في الليغا الإسبانية، بدأ هذه السلسلة المميزة في موسم 2008 - 2009.

وشارك ميسي في 15 هدفاً من إجمالي 18 هدفاً الأخيرة في الليغا، فتمكن من تسجيل 7 أهداف وقدم 8 تمريرات حاسمة.

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