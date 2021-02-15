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الاثنين.. "أمير الشرقية" يرعى انطلاق مبادرة "تجسير" لتعزيز المحتوى المحلي

تطلقها غرفة الشرقية .. وتعد الأولى من نوعها لتعزيز التجارة البينية

يرعى أميـر المنطقة الشرقية الأميـر سعود بن نايف بن عبدالعزيز، الاثنين المقبل -بمشيئة الله- حفل إطلاق غرفة الشرقية مبادرتها الأولى من نوعها على مستوى المملكة "تجسير"، التي تحظى برعايته، وتهدف إلى تعزيز التجارة البينية بين المصانع المحلية وتعزيز المحتوى المحلي، بحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف.

وثمّن رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي، رعاية أمير المنطقة للمبادرة، مؤكدًا أن هذا الدعم يشجع الغرفة على مواصلة العمل لخدمة قطاع الأعمال وفق أعلى المعايير، وأيضًا تقديم الخدمات المختلفة للمجتمع.

وقال الخالدي: إن مبادرة "تجسير" تأتي ضمن جهود غرفة الشرقية لتحقيق مستهدفات رؤية 2030م بتعزيز دور القطاع الخاص في مسيرة النمو والتنمية الاقتصادية التي تعيشها البلاد في مختلف القطاعات والمجالات، وجهودها في تقديم خدمات جديدة ومبتكرة تدعم مجتمع الأعمال من الصناعيين والموردين المحليين، لافتًا إلى أنها تنطلق من أهمية إيجاد صياغات واضحة نحو ترسيخ قيم التعاون، والمشاركة والتكامل بين الصناعيين المحليين، بما يُحققه العمل التعاوني من سهولة في تبادلٍ للمعلومات والمنتجات والخدمات بين المصانع بعضها البعض، وهو ما يصبّ في رفع نسبة المحتوى المحلي في الصناعة الوطنية، وتحقيق تطلعاتنا بأن تكون المملكة النموذج الأفضل في التكامل الصناعي إقليميًّا.

أمير الشرقية تجسير

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الاثنين.. "أمير الشرقية" يرعى انطلاق مبادرة "تجسير" لتعزيز المحتوى المحلي
سبق

يرعى أميـر المنطقة الشرقية الأميـر سعود بن نايف بن عبدالعزيز، الاثنين المقبل -بمشيئة الله- حفل إطلاق غرفة الشرقية مبادرتها الأولى من نوعها على مستوى المملكة "تجسير"، التي تحظى برعايته، وتهدف إلى تعزيز التجارة البينية بين المصانع المحلية وتعزيز المحتوى المحلي، بحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف.

وثمّن رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي، رعاية أمير المنطقة للمبادرة، مؤكدًا أن هذا الدعم يشجع الغرفة على مواصلة العمل لخدمة قطاع الأعمال وفق أعلى المعايير، وأيضًا تقديم الخدمات المختلفة للمجتمع.

وقال الخالدي: إن مبادرة "تجسير" تأتي ضمن جهود غرفة الشرقية لتحقيق مستهدفات رؤية 2030م بتعزيز دور القطاع الخاص في مسيرة النمو والتنمية الاقتصادية التي تعيشها البلاد في مختلف القطاعات والمجالات، وجهودها في تقديم خدمات جديدة ومبتكرة تدعم مجتمع الأعمال من الصناعيين والموردين المحليين، لافتًا إلى أنها تنطلق من أهمية إيجاد صياغات واضحة نحو ترسيخ قيم التعاون، والمشاركة والتكامل بين الصناعيين المحليين، بما يُحققه العمل التعاوني من سهولة في تبادلٍ للمعلومات والمنتجات والخدمات بين المصانع بعضها البعض، وهو ما يصبّ في رفع نسبة المحتوى المحلي في الصناعة الوطنية، وتحقيق تطلعاتنا بأن تكون المملكة النموذج الأفضل في التكامل الصناعي إقليميًّا.

15 فبراير 2020 - 21 جمادى الآخر 1441
02:50 PM

الاثنين.. "أمير الشرقية" يرعى انطلاق مبادرة "تجسير" لتعزيز المحتوى المحلي

تطلقها غرفة الشرقية .. وتعد الأولى من نوعها لتعزيز التجارة البينية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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يرعى أميـر المنطقة الشرقية الأميـر سعود بن نايف بن عبدالعزيز، الاثنين المقبل -بمشيئة الله- حفل إطلاق غرفة الشرقية مبادرتها الأولى من نوعها على مستوى المملكة "تجسير"، التي تحظى برعايته، وتهدف إلى تعزيز التجارة البينية بين المصانع المحلية وتعزيز المحتوى المحلي، بحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف.

وثمّن رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي، رعاية أمير المنطقة للمبادرة، مؤكدًا أن هذا الدعم يشجع الغرفة على مواصلة العمل لخدمة قطاع الأعمال وفق أعلى المعايير، وأيضًا تقديم الخدمات المختلفة للمجتمع.

وقال الخالدي: إن مبادرة "تجسير" تأتي ضمن جهود غرفة الشرقية لتحقيق مستهدفات رؤية 2030م بتعزيز دور القطاع الخاص في مسيرة النمو والتنمية الاقتصادية التي تعيشها البلاد في مختلف القطاعات والمجالات، وجهودها في تقديم خدمات جديدة ومبتكرة تدعم مجتمع الأعمال من الصناعيين والموردين المحليين، لافتًا إلى أنها تنطلق من أهمية إيجاد صياغات واضحة نحو ترسيخ قيم التعاون، والمشاركة والتكامل بين الصناعيين المحليين، بما يُحققه العمل التعاوني من سهولة في تبادلٍ للمعلومات والمنتجات والخدمات بين المصانع بعضها البعض، وهو ما يصبّ في رفع نسبة المحتوى المحلي في الصناعة الوطنية، وتحقيق تطلعاتنا بأن تكون المملكة النموذج الأفضل في التكامل الصناعي إقليميًّا.

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