"الثقفي" من مؤتمر "الأرصاد" عن طقس الحج: الحرارة ستلامس الـ50

قال لـ"سبق": سيتم إغلاق أي منشأة مخالفة بالمشاعر المقدسة ولا استثناء

أعلن الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل بن مصلح الثقفي إغلاق أي منشأة في المشاعر المقدسة يتضح مخالفتها للنظام البيئي، سواء كانت حكومية أو خاصة، قائلاً لـ"سبق": "ليس هناك أي استثناء"، وفقاً لتوجيهات المقام السامي.

وبيّن "الثقفي" في مؤتمر صحفي عقده، اليوم، بمقر الهيئة بجدة، حالة الطقس المتوقعة والظواهر الجوية المحتملة على المشاعر المقدسة لحج هذا العام.

كما أعلن عن مسابقة إعلامية، وقال: "يسرني بهذه المناسبة وتقديراً للجهود المميزة التي تقوم بها المؤسسات الإعلامية، والزملاء الصحفيين ودورهم البارز في نقل صورة الحج، أن أعلن عن إطلاق مسابقة صحفية معنية بالأرصاد والبيئة في الحج تشمل جميع التخصصات الصحفية بقيمة 10 آلاف ريال".

ولفت إلى أن التوقعات تشير، بمشيئة الله تعالى، إلى درجات حرارة عظمى تلامس الخمسين درجة مئوية في بعض الأيام. كما أن الرطوبة قد تصل إلى 85% مما يزيد من الإحساس بحرارة أكثر، مما هي مسجلة وفق المعايير والاشتراطات.

وأضاف: الاحتمالية واردة، بمشيئة الله، لتكون السحب الرعدية الممطرة على المرتفعات الشرقية لمكة والمشاعر، مصحوبة برياح نشطة، تثير الأتربة والغبار على المشاعر مع فرصة لهطول أمطار متفرقة، خاصة في فترات ما بعد الظهيرة، وساعات المساء، تتأثر بها مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

واستعرضت الهيئة خلال المؤتمر الصحفي، خطة أعمال الهيئة في الأرصاد والبيئة لموسم الحج لهذا العام 1440هـ، وجاهزيتها لخطة الطوارئ في الحالات الجوية المتطرفة والشديدة، بحضور الجهات الحكومية المعنية بذلك.

كما استعرضت جهودها في رصد التوقعات الجوية وجاهزيتها بالتقنيات الأرصادية الحديثة والرادارات ومحطات الأرصاد والأقمار الصناعية، وكذلك أعمال التفتيش البيئي، والتي ستكون مستمرة ومواكبة للأعمال الميدانية على المنشآت حول كل ما يؤثر على البيئة بشكل مباشر أو غير مباشر، وللتأكد من جاهزية المواقع وتصحيح وإزالة أي مخالفات قد تنشأ فيها، حيث تقوم فرق التفتيش بأعمالها بشكل مستمر وعلى مدار الساعة على كل المنشآت بالمشاعر المقدسة ومكة المكرمة بهدف التأكد من الجاهزية الكاملة وتوافر الاشتراطات والمقاييس والمعايير البيئية للمواقع ذات التأثير البيئي المحتمل ورصد المخالفات عليها إن وجدت والتأكد من إزالة وإصلاح أي مخالفة قائمة أو مستحدثة.

وقالت إنه يوجد تسع محطات لرصد الهواء منها ست محطات ثابتة بمكة المكرمة، ثلاث محطات متنقلة في المشاعر المقدسة.

وبينت الهيئة أنها نفذت حتى 510 جولات رصدت من خلالها 138 منشأة مخالفة، وتم ضبط 223 مخالفة، ورصد 370 منشأة ملتزمة.