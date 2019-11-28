الاتفاق يواصل تحضيراته على فترتين صباحية ومسائية استعدادًا لاستئناف المنافسات

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته الاعتيادية أمس الأربعاء على فترتين صباحية ومسائية.

وتركزت الحصة الصباحية التي أُقيمت في صالة الحديد على التقوية، فيما اشتملت الحصة المسائية التي أُجريت تحت إشراف المدرب الوطني خالد العطوي على ملعب عبدالله الدبل بالنادي على تمارين لياقية، ثم قسم العطوي لاعبي الفريق إلى مجموعتين لتطبيق الجوانب التكتيكية على عدة محطات، واختتم التدريب بمناورة تكتيكية على منتصف الملعب تركزت على التمرير من لمستين.



وفي سياق متصل شهد المران مواصلة اللاعب التونسي نعيم سليتي وهشام فرحان برنامجهما اللياقي مع المعد البدني، في حين واصل كل من اللاعب السلوفاكي فيليب كيش ومحمد الكويكبي برنامجهما التأهيلي مع الجهاز الطبي.

من جهة ثانية تقرر إقامة مباراة الاتفاق والطائي ضمن مواجهات الدور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين يوم الجمعة 6 ديسمبر في تمام الساعة 5:25 مساءً على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام.



