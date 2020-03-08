النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بعد شهرين من افتتاحه .. شاهد "مستشفى ووهان" ينهي أعماله ويغلق رسمياً

تم تطهيره ثم غادره جميع المرضى إما للتعافي أو لنقلهم إلى مستشفى آخر

أنهى المستشفى المؤقت في مدينة ووهان الصينية؛ بؤرة تفشي فيروس كورونا، أعماله صباح اليوم الأحد، وأخضع لأعمال التعقيم كافة.

وأشارت وكالة "شينخوا" الصينية، إلى أن جميع المرضى خرجوا من المستشفى المؤقت في ووهان، في مقاطعة هوبي الصينية، بعد تعافيهم أو نقلهم إلى مستشفى آخر بعد ظهر يوم أمس السبت، مشيرة إلى أن الأعمال في المستشفى المؤقت انتهت بشكل رسمي، صباح اليوم الأحد، بعد إتمام إجراءات التطهير كافة فيه.

ووفقا لـ "روسيا اليوم" نشرت الوكالة صوراً، تظهر مشهداً غير مألوف للمستشفى المؤقت، الذي بنته السلطات الصينية في أقل من 10 أيام، حيث كان على مدى الشهرين الماضيين مكتظاً بالمصابين بالفيروس المستجد، وبطاقم العمل الطبي الذي أمضى ساعات طويلة في رعاية المصابين في بؤرة تفشي الفيروس.

وسجل عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في الصين تراجعا في الأيام الأخيرة، حيث أعلنت السلطات، مساء السبت، وفاة 27 شخصاً فقط وإصابة 44 آخرين بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.

فيروس كورونا الجديد الصين مدينة ووهان الصينية

الرئيسية/ محطات

اعلان
بعد شهرين من افتتاحه .. شاهد "مستشفى ووهان" ينهي أعماله ويغلق رسمياً
سبق

أنهى المستشفى المؤقت في مدينة ووهان الصينية؛ بؤرة تفشي فيروس كورونا، أعماله صباح اليوم الأحد، وأخضع لأعمال التعقيم كافة.

وأشارت وكالة "شينخوا" الصينية، إلى أن جميع المرضى خرجوا من المستشفى المؤقت في ووهان، في مقاطعة هوبي الصينية، بعد تعافيهم أو نقلهم إلى مستشفى آخر بعد ظهر يوم أمس السبت، مشيرة إلى أن الأعمال في المستشفى المؤقت انتهت بشكل رسمي، صباح اليوم الأحد، بعد إتمام إجراءات التطهير كافة فيه.

ووفقا لـ "روسيا اليوم" نشرت الوكالة صوراً، تظهر مشهداً غير مألوف للمستشفى المؤقت، الذي بنته السلطات الصينية في أقل من 10 أيام، حيث كان على مدى الشهرين الماضيين مكتظاً بالمصابين بالفيروس المستجد، وبطاقم العمل الطبي الذي أمضى ساعات طويلة في رعاية المصابين في بؤرة تفشي الفيروس.

وسجل عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في الصين تراجعا في الأيام الأخيرة، حيث أعلنت السلطات، مساء السبت، وفاة 27 شخصاً فقط وإصابة 44 آخرين بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.

08 مارس 2020 - 13 رجب 1441
01:40 PM

بعد شهرين من افتتاحه .. شاهد "مستشفى ووهان" ينهي أعماله ويغلق رسمياً

تم تطهيره ثم غادره جميع المرضى إما للتعافي أو لنقلهم إلى مستشفى آخر

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
14,058

أنهى المستشفى المؤقت في مدينة ووهان الصينية؛ بؤرة تفشي فيروس كورونا، أعماله صباح اليوم الأحد، وأخضع لأعمال التعقيم كافة.

وأشارت وكالة "شينخوا" الصينية، إلى أن جميع المرضى خرجوا من المستشفى المؤقت في ووهان، في مقاطعة هوبي الصينية، بعد تعافيهم أو نقلهم إلى مستشفى آخر بعد ظهر يوم أمس السبت، مشيرة إلى أن الأعمال في المستشفى المؤقت انتهت بشكل رسمي، صباح اليوم الأحد، بعد إتمام إجراءات التطهير كافة فيه.

ووفقا لـ "روسيا اليوم" نشرت الوكالة صوراً، تظهر مشهداً غير مألوف للمستشفى المؤقت، الذي بنته السلطات الصينية في أقل من 10 أيام، حيث كان على مدى الشهرين الماضيين مكتظاً بالمصابين بالفيروس المستجد، وبطاقم العمل الطبي الذي أمضى ساعات طويلة في رعاية المصابين في بؤرة تفشي الفيروس.

وسجل عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في الصين تراجعا في الأيام الأخيرة، حيث أعلنت السلطات، مساء السبت، وفاة 27 شخصاً فقط وإصابة 44 آخرين بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,069
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
12,035
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,098
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,217

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة