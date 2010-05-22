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مقتل قائد الجيش النيجيري في تحطم طائرة عسكرية

الحادث نجم عن سوء الأحوال الجوية

قتل قائد جيش نيجيريا اللفتنانت الجنرال إبراهيم أتاهيرو مع عشرة ضباط في تحطم طائرة عسكرية كانت تقلّهم أمس بالقرب من مطار كادونا في شمال البلاد؛ بحسب ما أوردت "فرانس 24" اليوم (السبت).

وأوضح الجيش في بيان أنّ الطائرة تحطمت بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار كادونا؛ بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأضاف أنّه فتح تحقيقًا لجلاء ملابسات الحادث.

ومن جهته أعرب الرئيس النيجيري محمد بخاري عن حزنه العميق لمقتل قائد الجيش.

وقال "بخاري": "إنّها ضربة قاتلة تلقّيناها في وقت توشك فيه قواتنا المسلّحة على القضاء على التحدّيات الأمنية التي تواجهها البلاد".

وتزامن مقتل "أتاهيرو" مع معلومات عن احتمال وفاة زعيم جماعة بوكو حرام النيجيرية المتشددة أبو بكر شكوي، بعد إصابته بجروح خطرة مساء الأربعاء الماضي في اشتباكات مع مقاتلين من فصيل منافس موالٍ لتنظيم "داعش" الإرهابي.

ويحاول الجيش النيجيري إخماد تمرّد إرهابي في شمال شرق البلاد منذ عام 2009، وقد أودى النزاع بحياة أكثر من 40 ألف شخص وهجّر نحو مليونين آخرين.

الرئيسية/ أخبار العالم

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مقتل قائد الجيش النيجيري في تحطم طائرة عسكرية
سبق

قتل قائد جيش نيجيريا اللفتنانت الجنرال إبراهيم أتاهيرو مع عشرة ضباط في تحطم طائرة عسكرية كانت تقلّهم أمس بالقرب من مطار كادونا في شمال البلاد؛ بحسب ما أوردت "فرانس 24" اليوم (السبت).

وأوضح الجيش في بيان أنّ الطائرة تحطمت بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار كادونا؛ بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأضاف أنّه فتح تحقيقًا لجلاء ملابسات الحادث.

ومن جهته أعرب الرئيس النيجيري محمد بخاري عن حزنه العميق لمقتل قائد الجيش.

وقال "بخاري": "إنّها ضربة قاتلة تلقّيناها في وقت توشك فيه قواتنا المسلّحة على القضاء على التحدّيات الأمنية التي تواجهها البلاد".

وتزامن مقتل "أتاهيرو" مع معلومات عن احتمال وفاة زعيم جماعة بوكو حرام النيجيرية المتشددة أبو بكر شكوي، بعد إصابته بجروح خطرة مساء الأربعاء الماضي في اشتباكات مع مقاتلين من فصيل منافس موالٍ لتنظيم "داعش" الإرهابي.

ويحاول الجيش النيجيري إخماد تمرّد إرهابي في شمال شرق البلاد منذ عام 2009، وقد أودى النزاع بحياة أكثر من 40 ألف شخص وهجّر نحو مليونين آخرين.

22 مايو 2021 - 10 شوّال 1442
02:49 PM

مقتل قائد الجيش النيجيري في تحطم طائرة عسكرية

الحادث نجم عن سوء الأحوال الجوية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قتل قائد جيش نيجيريا اللفتنانت الجنرال إبراهيم أتاهيرو مع عشرة ضباط في تحطم طائرة عسكرية كانت تقلّهم أمس بالقرب من مطار كادونا في شمال البلاد؛ بحسب ما أوردت "فرانس 24" اليوم (السبت).

وأوضح الجيش في بيان أنّ الطائرة تحطمت بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار كادونا؛ بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأضاف أنّه فتح تحقيقًا لجلاء ملابسات الحادث.

ومن جهته أعرب الرئيس النيجيري محمد بخاري عن حزنه العميق لمقتل قائد الجيش.

وقال "بخاري": "إنّها ضربة قاتلة تلقّيناها في وقت توشك فيه قواتنا المسلّحة على القضاء على التحدّيات الأمنية التي تواجهها البلاد".

وتزامن مقتل "أتاهيرو" مع معلومات عن احتمال وفاة زعيم جماعة بوكو حرام النيجيرية المتشددة أبو بكر شكوي، بعد إصابته بجروح خطرة مساء الأربعاء الماضي في اشتباكات مع مقاتلين من فصيل منافس موالٍ لتنظيم "داعش" الإرهابي.

ويحاول الجيش النيجيري إخماد تمرّد إرهابي في شمال شرق البلاد منذ عام 2009، وقد أودى النزاع بحياة أكثر من 40 ألف شخص وهجّر نحو مليونين آخرين.

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