شاهد.. وصول بعثة المنتخب السعودي إلى رام الله

يلتقي نظيره الفلسطيني الثلاثاء في تصفيات "المونديال"

وصلت بعثة المنتخب السعودي لكرة القدم إلى مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة؛ لمواجهة نظيره الفلسطيني الثلاثاء، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر، وكأس آسيا 2023 بالصين.

ويقيم المنتخب السعودي تدريباً مساء اليوم الأحد على ملعب فيصل الحسيني بالرام شمالي مدينة القدس المحتلة، والذي سيحتضن المباراة الثلاثاء القادم.

وسيُعقد غداً الاثنين المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة بحضور المديرين الفنيين للمنتخبين، وعند الرابعة مساء يقام تدريب للمنتخب السعودي على ملعب فيصل الحسيني.

يذكر أن الأخضر السعودي يتصدر جدول ترتيب المجموعة الرابعة من التصفيات برصيد 4 نقاط من تعادل وفوز، فيما يحتل "الفدائي" المركز الرابع برصيد 3 نقاط من فوز وخسارة.