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في معسكره بأبها.. الاتحاد يواصل التحضير على فترتين

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد تحت قيادة المدرب البرازيلي فابيو كاريلي التحضيرات على فترتين تدريبيتين في معسكره الإعدادي الذي تحتضنه مدينة أبها.

قسم الجهاز الفني اللاعبين إلى مجموعتين في الفترة الصباحية؛ توجهت المجموعة الأولى لإجراء الفحوصات الطبية الشاملة، فيما أدت المجموعة الثانية تدريبات لياقية في الصالة التابعة لمقر إقامة الفريق.

اشتمل المران المسائي على جوانب لياقية وفنية، ومناورة كروية شهدت مشاركة جميع عناصر الفريق، حيث ركز البرازيلي فابيو كاريلي مدرب الفريق على الأمور الفنية، مع بعض اللمحات اللياقية، قبل أن تختتم الحصة التدريبية، بمناورة على كامل الملعب.

وأجرى لاعبو الفريق الكروي الأول صباح اليوم فحوصات طبية شاملة في المستشفى السعودي الألماني بعسير.

يشار إلى أن الاتحاد سيقص شريط استئناف الموسم بلقاء نظيره فريق أبها في الرابع من أغسطس المقبل لحساب المرحلة الـ23 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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في معسكره بأبها.. الاتحاد يواصل التحضير على فترتين
سبق

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد تحت قيادة المدرب البرازيلي فابيو كاريلي التحضيرات على فترتين تدريبيتين في معسكره الإعدادي الذي تحتضنه مدينة أبها.

قسم الجهاز الفني اللاعبين إلى مجموعتين في الفترة الصباحية؛ توجهت المجموعة الأولى لإجراء الفحوصات الطبية الشاملة، فيما أدت المجموعة الثانية تدريبات لياقية في الصالة التابعة لمقر إقامة الفريق.

اشتمل المران المسائي على جوانب لياقية وفنية، ومناورة كروية شهدت مشاركة جميع عناصر الفريق، حيث ركز البرازيلي فابيو كاريلي مدرب الفريق على الأمور الفنية، مع بعض اللمحات اللياقية، قبل أن تختتم الحصة التدريبية، بمناورة على كامل الملعب.

وأجرى لاعبو الفريق الكروي الأول صباح اليوم فحوصات طبية شاملة في المستشفى السعودي الألماني بعسير.

يشار إلى أن الاتحاد سيقص شريط استئناف الموسم بلقاء نظيره فريق أبها في الرابع من أغسطس المقبل لحساب المرحلة الـ23 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

07 يوليو 2020 - 16 ذو القعدة 1441
11:35 PM

في معسكره بأبها.. الاتحاد يواصل التحضير على فترتين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد تحت قيادة المدرب البرازيلي فابيو كاريلي التحضيرات على فترتين تدريبيتين في معسكره الإعدادي الذي تحتضنه مدينة أبها.

قسم الجهاز الفني اللاعبين إلى مجموعتين في الفترة الصباحية؛ توجهت المجموعة الأولى لإجراء الفحوصات الطبية الشاملة، فيما أدت المجموعة الثانية تدريبات لياقية في الصالة التابعة لمقر إقامة الفريق.

اشتمل المران المسائي على جوانب لياقية وفنية، ومناورة كروية شهدت مشاركة جميع عناصر الفريق، حيث ركز البرازيلي فابيو كاريلي مدرب الفريق على الأمور الفنية، مع بعض اللمحات اللياقية، قبل أن تختتم الحصة التدريبية، بمناورة على كامل الملعب.

وأجرى لاعبو الفريق الكروي الأول صباح اليوم فحوصات طبية شاملة في المستشفى السعودي الألماني بعسير.

يشار إلى أن الاتحاد سيقص شريط استئناف الموسم بلقاء نظيره فريق أبها في الرابع من أغسطس المقبل لحساب المرحلة الـ23 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

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