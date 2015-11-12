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الاحتلال الإسرائيلي يغتال مسؤولًا كبيرًا في حركة الجهاد بغزة

استهدف آخر في دمشق

قتل الاحتلال الإسرائيلي بهاء أبو العطا، القائد الميداني الكبير في حركة الجهاد الفلسطينية، اليوم (الثلاثاء)، في ضربة نادرة موجهة بقطاع غزة، بزعم تنفيذ سلسلة هجمات عبر الحدود والتخطيط للمزيد.

وذكرت حركة الجهاد أن زوجة "أبو العطا" قتلت أيضًا في التفجير الذي وقع في حي الشجاعية بمدينة غزة قبل الفجر، وأصيب اثنان آخران.

وفي سياق متصل، نفذ الاحتلال هجومًا صاروخيًّا استهدف منزل أكرم العجوري المسؤول بالجهاد في دمشق؛ مما أدى إلى مقتل أحد أبنائه، حسبما نقلت "رويترز" عن وسائل إعلام تابعة للنظام السوري.

وأشار جيش الاحتلال وشهود، إلى أن صفارات الإنذار دوت بعد بضع ساعات في مدن بوسط إسرائيل؛ منها تل أبيب؛ للتحذير من إطلاق صواريخ من قطاع غزة.

وسيمثل مقتل "أبو العطا" في منزله بغزة على الأرجح؛ تحديا جديدا لحركة حماس، التي تحكم قطاع غزة وحاولت في أغلب الأوقات الحفاظ على تهدئة مع إسرائيل منذ حرب 2014.

الاحتلال الإسرائيلي حركة الجهاد الفلسطينية

الرئيسية/ أخبار العالم

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الاحتلال الإسرائيلي يغتال مسؤولًا كبيرًا في حركة الجهاد بغزة
سبق

قتل الاحتلال الإسرائيلي بهاء أبو العطا، القائد الميداني الكبير في حركة الجهاد الفلسطينية، اليوم (الثلاثاء)، في ضربة نادرة موجهة بقطاع غزة، بزعم تنفيذ سلسلة هجمات عبر الحدود والتخطيط للمزيد.

وذكرت حركة الجهاد أن زوجة "أبو العطا" قتلت أيضًا في التفجير الذي وقع في حي الشجاعية بمدينة غزة قبل الفجر، وأصيب اثنان آخران.

وفي سياق متصل، نفذ الاحتلال هجومًا صاروخيًّا استهدف منزل أكرم العجوري المسؤول بالجهاد في دمشق؛ مما أدى إلى مقتل أحد أبنائه، حسبما نقلت "رويترز" عن وسائل إعلام تابعة للنظام السوري.

وأشار جيش الاحتلال وشهود، إلى أن صفارات الإنذار دوت بعد بضع ساعات في مدن بوسط إسرائيل؛ منها تل أبيب؛ للتحذير من إطلاق صواريخ من قطاع غزة.

وسيمثل مقتل "أبو العطا" في منزله بغزة على الأرجح؛ تحديا جديدا لحركة حماس، التي تحكم قطاع غزة وحاولت في أغلب الأوقات الحفاظ على تهدئة مع إسرائيل منذ حرب 2014.

12 نوفمبر 2019 - 15 ربيع الأول 1441
08:42 PM

الاحتلال الإسرائيلي يغتال مسؤولًا كبيرًا في حركة الجهاد بغزة

استهدف آخر في دمشق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قتل الاحتلال الإسرائيلي بهاء أبو العطا، القائد الميداني الكبير في حركة الجهاد الفلسطينية، اليوم (الثلاثاء)، في ضربة نادرة موجهة بقطاع غزة، بزعم تنفيذ سلسلة هجمات عبر الحدود والتخطيط للمزيد.

وذكرت حركة الجهاد أن زوجة "أبو العطا" قتلت أيضًا في التفجير الذي وقع في حي الشجاعية بمدينة غزة قبل الفجر، وأصيب اثنان آخران.

وفي سياق متصل، نفذ الاحتلال هجومًا صاروخيًّا استهدف منزل أكرم العجوري المسؤول بالجهاد في دمشق؛ مما أدى إلى مقتل أحد أبنائه، حسبما نقلت "رويترز" عن وسائل إعلام تابعة للنظام السوري.

وأشار جيش الاحتلال وشهود، إلى أن صفارات الإنذار دوت بعد بضع ساعات في مدن بوسط إسرائيل؛ منها تل أبيب؛ للتحذير من إطلاق صواريخ من قطاع غزة.

وسيمثل مقتل "أبو العطا" في منزله بغزة على الأرجح؛ تحديا جديدا لحركة حماس، التي تحكم قطاع غزة وحاولت في أغلب الأوقات الحفاظ على تهدئة مع إسرائيل منذ حرب 2014.

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