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رئيس علماء باكستان: هجوم مطار أبها الإرهابي جريمة نكراء تهدد أمن بلاد الحرمين وسلامته

مطالبًا المجتمع الدولي بإجراءات صارمة ضد الحوثيين والقوى الداعمة لهم

صرّح رئيس مجلس علماء باكستان في بيان صحفي إثر هجوم مطار أبها الإرهابي، بأنه اعتداء آثم وجريمة نكراء يهدد أمن بلاد الحرمين الشريفين وسلامته، وأن وراء ذلك ميليشيات الحوثي الموالية لإيران.. مطالبًا المجتمع الدولي ومنظمة التعاون الإسلامي باتخاذ إجراءات صارمة ضد الحوثيين والقوى الداعمة لهم.

كما أعلن تضامن الشعب الباكستاني الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ووقوفها معهم في صف واحد ضد كل تهديد لأمن واستقرار المملكة، ودعمها كل الإجراءات في مواجهة التطرف والإرهاب الحوثي، ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامتها واستقرارها.

وأضاف أنهم لا يسمحون لأحد الاعتداء على بلاد الحرمين الشريفين فقد بلغ السيل الزبى وطفح الكيل استهدفوا مكة وجدة ومدنًا أخرى وهاهم يستهدفون أبها والذي أدى إلى إصابة عددٍ كبير من المدنيين، وهذا أمر يقلق المسلمين في جميع أنحاء العالم، لذلك على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات صارمة عاجلة لردع هذه الميليشيا الإرهابية، وبما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين، ومحاسبة العناصر الإرهابية المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ لهذا الهجوم الإرهابي وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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رئيس علماء باكستان: هجوم مطار أبها الإرهابي جريمة نكراء تهدد أمن بلاد الحرمين وسلامته
سبق

صرّح رئيس مجلس علماء باكستان في بيان صحفي إثر هجوم مطار أبها الإرهابي، بأنه اعتداء آثم وجريمة نكراء يهدد أمن بلاد الحرمين الشريفين وسلامته، وأن وراء ذلك ميليشيات الحوثي الموالية لإيران.. مطالبًا المجتمع الدولي ومنظمة التعاون الإسلامي باتخاذ إجراءات صارمة ضد الحوثيين والقوى الداعمة لهم.

كما أعلن تضامن الشعب الباكستاني الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ووقوفها معهم في صف واحد ضد كل تهديد لأمن واستقرار المملكة، ودعمها كل الإجراءات في مواجهة التطرف والإرهاب الحوثي، ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامتها واستقرارها.

وأضاف أنهم لا يسمحون لأحد الاعتداء على بلاد الحرمين الشريفين فقد بلغ السيل الزبى وطفح الكيل استهدفوا مكة وجدة ومدنًا أخرى وهاهم يستهدفون أبها والذي أدى إلى إصابة عددٍ كبير من المدنيين، وهذا أمر يقلق المسلمين في جميع أنحاء العالم، لذلك على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات صارمة عاجلة لردع هذه الميليشيا الإرهابية، وبما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين، ومحاسبة العناصر الإرهابية المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ لهذا الهجوم الإرهابي وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

12 يونيو 2019 - 9 شوّال 1440
09:33 PM

رئيس علماء باكستان: هجوم مطار أبها الإرهابي جريمة نكراء تهدد أمن بلاد الحرمين وسلامته

مطالبًا المجتمع الدولي بإجراءات صارمة ضد الحوثيين والقوى الداعمة لهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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صرّح رئيس مجلس علماء باكستان في بيان صحفي إثر هجوم مطار أبها الإرهابي، بأنه اعتداء آثم وجريمة نكراء يهدد أمن بلاد الحرمين الشريفين وسلامته، وأن وراء ذلك ميليشيات الحوثي الموالية لإيران.. مطالبًا المجتمع الدولي ومنظمة التعاون الإسلامي باتخاذ إجراءات صارمة ضد الحوثيين والقوى الداعمة لهم.

كما أعلن تضامن الشعب الباكستاني الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ووقوفها معهم في صف واحد ضد كل تهديد لأمن واستقرار المملكة، ودعمها كل الإجراءات في مواجهة التطرف والإرهاب الحوثي، ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامتها واستقرارها.

وأضاف أنهم لا يسمحون لأحد الاعتداء على بلاد الحرمين الشريفين فقد بلغ السيل الزبى وطفح الكيل استهدفوا مكة وجدة ومدنًا أخرى وهاهم يستهدفون أبها والذي أدى إلى إصابة عددٍ كبير من المدنيين، وهذا أمر يقلق المسلمين في جميع أنحاء العالم، لذلك على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات صارمة عاجلة لردع هذه الميليشيا الإرهابية، وبما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين، ومحاسبة العناصر الإرهابية المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ لهذا الهجوم الإرهابي وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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