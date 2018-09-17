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قبل مباراة الوحدة.. إدارة الفيحاء تقيم فعاليات مصاحبة وهدايا للجمهور

حملة للتبرع بالدم.. وهدايا اليوم الوطني توزع على الحضور

أعلنت إدارة نادي الفيحاء عن برنامج الفعاليات المصاحبة لمباراة الفريق الأول لكرة القدم مع نظيره الوحدة، يوم الجمعة القادم، ضمن الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ حيث رصدت الإدارة الفيحاوية هدايا قيمة للجمهور الفيحاوي، تضمنت 6 هواتف آيفون و3 هواتف هواوي وجهاز بلايستيشن وعشر سماعات "AirPods"، بالإضافة إلى بطاقات شحن ألعاب إلكترونية وكرة الدوري، بالإضافة إلى الجوائز المقدمة من الهيئة العامة للرياضة.

كما تم الإعداد لإقامة العديد من الفعاليات والأنشطة التي تسبق المباراة، والتي تنوعت بين منافسات التحدي، وركن الطفل المبدع وساحات المسابقات الترفيهية، وركن للرسم والفنون الجميلة، بالإضافة إلى جلسات عائلية وضيافة، كما سيتم توزيع العديد من الهدايا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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قبل مباراة الوحدة.. إدارة الفيحاء تقيم فعاليات مصاحبة وهدايا للجمهور
سبق

أعلنت إدارة نادي الفيحاء عن برنامج الفعاليات المصاحبة لمباراة الفريق الأول لكرة القدم مع نظيره الوحدة، يوم الجمعة القادم، ضمن الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ حيث رصدت الإدارة الفيحاوية هدايا قيمة للجمهور الفيحاوي، تضمنت 6 هواتف آيفون و3 هواتف هواوي وجهاز بلايستيشن وعشر سماعات "AirPods"، بالإضافة إلى بطاقات شحن ألعاب إلكترونية وكرة الدوري، بالإضافة إلى الجوائز المقدمة من الهيئة العامة للرياضة.

كما تم الإعداد لإقامة العديد من الفعاليات والأنشطة التي تسبق المباراة، والتي تنوعت بين منافسات التحدي، وركن الطفل المبدع وساحات المسابقات الترفيهية، وركن للرسم والفنون الجميلة، بالإضافة إلى جلسات عائلية وضيافة، كما سيتم توزيع العديد من الهدايا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني.

17 سبتمبر 2019 - 18 محرّم 1441
09:34 PM

قبل مباراة الوحدة.. إدارة الفيحاء تقيم فعاليات مصاحبة وهدايا للجمهور

حملة للتبرع بالدم.. وهدايا اليوم الوطني توزع على الحضور

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت إدارة نادي الفيحاء عن برنامج الفعاليات المصاحبة لمباراة الفريق الأول لكرة القدم مع نظيره الوحدة، يوم الجمعة القادم، ضمن الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ حيث رصدت الإدارة الفيحاوية هدايا قيمة للجمهور الفيحاوي، تضمنت 6 هواتف آيفون و3 هواتف هواوي وجهاز بلايستيشن وعشر سماعات "AirPods"، بالإضافة إلى بطاقات شحن ألعاب إلكترونية وكرة الدوري، بالإضافة إلى الجوائز المقدمة من الهيئة العامة للرياضة.

كما تم الإعداد لإقامة العديد من الفعاليات والأنشطة التي تسبق المباراة، والتي تنوعت بين منافسات التحدي، وركن الطفل المبدع وساحات المسابقات الترفيهية، وركن للرسم والفنون الجميلة، بالإضافة إلى جلسات عائلية وضيافة، كما سيتم توزيع العديد من الهدايا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني.

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