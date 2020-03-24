النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

فرنسا تعلن ارتفاع المصابين بكورونا إلى 19856 مصاباً و860 حالة وفاة

"فيران ": 8675 نقلوا للمستشفيات و2082 من المصابين في العناية المركزة

سجلت فرنسا 186 حالة وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما يرفع العدد الإجمالي لعدد الوفيات في فرنسا إلى 860 وفاة.

وتفصيلاً، أكد وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران إصابة 19856 في فرنسا، من ضمنهم 8675 مصاباً نقلوا إلى المستشفيات، و2082 منهم في العناية المركزة.

فرنسا فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
فرنسا تعلن ارتفاع المصابين بكورونا إلى 19856 مصاباً و860 حالة وفاة
سبق

سجلت فرنسا 186 حالة وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما يرفع العدد الإجمالي لعدد الوفيات في فرنسا إلى 860 وفاة.

وتفصيلاً، أكد وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران إصابة 19856 في فرنسا، من ضمنهم 8675 مصاباً نقلوا إلى المستشفيات، و2082 منهم في العناية المركزة.

24 مارس 2020 - 29 رجب 1441
12:01 AM

فرنسا تعلن ارتفاع المصابين بكورونا إلى 19856 مصاباً و860 حالة وفاة

"فيران ": 8675 نقلوا للمستشفيات و2082 من المصابين في العناية المركزة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - باريس
0
1,290

سجلت فرنسا 186 حالة وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما يرفع العدد الإجمالي لعدد الوفيات في فرنسا إلى 860 وفاة.

وتفصيلاً، أكد وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران إصابة 19856 في فرنسا، من ضمنهم 8675 مصاباً نقلوا إلى المستشفيات، و2082 منهم في العناية المركزة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,554
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,182
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,015
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,569

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة