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لم تُبلغ 3 .. تقرير مخابراتي يفضح تورُّط قطر في هجمات إيران على ناقلات السعودية

أكّد مسؤولية فيلق القدس التابع لحرس الملالي وعلم عناصر في حكومة طهران بنشاطاته

كشف تقرير استخباراتي غربي، أن الدوحة كانت على علمٍ مسبقٍ بالهجوم الإيراني على ناقلات سعودية في خليج عُمان، ولم تقم بدورها بإطلاع حلفائها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بهذه المعلومات، على الرغم من استضافتها قاعدة عسكرية أمريكية.

وذكرت قناة "فوكس نيوز" الامريكية، أن قطر كانت تملك معلومات عن هجوم الحرس الثوري الإيراني على الناقلات السعودية والنرويجية في شهر مايو الماضي.

وأشارت القناة إلى أن التقرير الاستخباراتي يكشف أن فيلق القدس؛ التابع للحرس الثوري الايراني، مسؤولٌ عن الهجمات، وأن عناصر في الحكومة الإيرانية، إضافة إلى دولة قطر، كانوا على علمٍ بنشاطات الحرس الثوري.

قطر ناقلات النفط السعودية إيران

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لم تُبلغ 3 .. تقرير مخابراتي يفضح تورُّط قطر في هجمات إيران على ناقلات السعودية
سبق

كشف تقرير استخباراتي غربي، أن الدوحة كانت على علمٍ مسبقٍ بالهجوم الإيراني على ناقلات سعودية في خليج عُمان، ولم تقم بدورها بإطلاع حلفائها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بهذه المعلومات، على الرغم من استضافتها قاعدة عسكرية أمريكية.

وذكرت قناة "فوكس نيوز" الامريكية، أن قطر كانت تملك معلومات عن هجوم الحرس الثوري الإيراني على الناقلات السعودية والنرويجية في شهر مايو الماضي.

وأشارت القناة إلى أن التقرير الاستخباراتي يكشف أن فيلق القدس؛ التابع للحرس الثوري الايراني، مسؤولٌ عن الهجمات، وأن عناصر في الحكومة الإيرانية، إضافة إلى دولة قطر، كانوا على علمٍ بنشاطات الحرس الثوري.

17 نوفمبر 2019 - 20 ربيع الأول 1441
08:40 AM

لم تُبلغ 3 .. تقرير مخابراتي يفضح تورُّط قطر في هجمات إيران على ناقلات السعودية

أكّد مسؤولية فيلق القدس التابع لحرس الملالي وعلم عناصر في حكومة طهران بنشاطاته

A A A
خالد علي - الرياض
3
3,831

كشف تقرير استخباراتي غربي، أن الدوحة كانت على علمٍ مسبقٍ بالهجوم الإيراني على ناقلات سعودية في خليج عُمان، ولم تقم بدورها بإطلاع حلفائها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بهذه المعلومات، على الرغم من استضافتها قاعدة عسكرية أمريكية.

وذكرت قناة "فوكس نيوز" الامريكية، أن قطر كانت تملك معلومات عن هجوم الحرس الثوري الإيراني على الناقلات السعودية والنرويجية في شهر مايو الماضي.

وأشارت القناة إلى أن التقرير الاستخباراتي يكشف أن فيلق القدس؛ التابع للحرس الثوري الايراني، مسؤولٌ عن الهجمات، وأن عناصر في الحكومة الإيرانية، إضافة إلى دولة قطر، كانوا على علمٍ بنشاطات الحرس الثوري.

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