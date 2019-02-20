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"إمارة مكة": طرق ومستشفيات ومراكز صحية ومشاريع أسفرت عنها جولات "الفيصل"

مقطع فيديو استعرض البداية منذ 14 عاماً.. لقاءات تترجم إلى واقع

أبرز تقرير في مقطع فيديو نشرته إمارة منطقة مكة المكرّمة عبر حسابها في تويتر اليوم، عن تنمية محافظات المنطقة منذُ 14 عاماً.

واستعرض المقطع بداية جولات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة الأمير خالد الفيصل، على محافظات المنطقة، وما أسفرت عنه هذه الجولات من تدشين مشاريع وتسريع وتيرة العمل في المشاريع المتأخرة ولقائه المواطنين والاستماع لمطالبهم وترؤسه المجالس المحلية ومناقشته للمشاريع التنموية، ما نجم عن ذلك وصول التعليم الجامعي إلى محافظات المنطقة كافة، وافتتاح منشآت للتدريب التقني والمهني وتغذية جميع المحافظات بالمياه المحلاة، وشبكات طرق تتجاوز إجمالي أطوالها 7300 كم، وزيادة المرافق الطبية لتصل إلى 44 مستشفى تبلغ طاقتها السريرية 8373 سريراً و353 مركزاً صحياً، وتوظيف 7000 شاب وشابة من أبناء المحافظات عبر برنامج الأمير خالد الفيصل لبناء الإنسان طموح وتطوير الواجهات البحرية في المدن الساحلية وتطوير البنى التحية والمرافق داخل المحافظات وإحياء وتأهيل مواقع أثرية وتاريخية وسياحية وإنشاء المراكز الحضرية ومراكز الأحياء ودعم المهرجانات التنموية.

وبدأ اليوم الأمير خالد الفيصل، جولة على محافظات الطائف والمويه وميسان، فيما سيقوم غداً الإثنين باستكمال جولاته على محافظات تربة والخرمة ورنية.

مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد الفيصل إمارة منطقة مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"إمارة مكة": طرق ومستشفيات ومراكز صحية ومشاريع أسفرت عنها جولات "الفيصل"
سبق

أبرز تقرير في مقطع فيديو نشرته إمارة منطقة مكة المكرّمة عبر حسابها في تويتر اليوم، عن تنمية محافظات المنطقة منذُ 14 عاماً.

واستعرض المقطع بداية جولات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة الأمير خالد الفيصل، على محافظات المنطقة، وما أسفرت عنه هذه الجولات من تدشين مشاريع وتسريع وتيرة العمل في المشاريع المتأخرة ولقائه المواطنين والاستماع لمطالبهم وترؤسه المجالس المحلية ومناقشته للمشاريع التنموية، ما نجم عن ذلك وصول التعليم الجامعي إلى محافظات المنطقة كافة، وافتتاح منشآت للتدريب التقني والمهني وتغذية جميع المحافظات بالمياه المحلاة، وشبكات طرق تتجاوز إجمالي أطوالها 7300 كم، وزيادة المرافق الطبية لتصل إلى 44 مستشفى تبلغ طاقتها السريرية 8373 سريراً و353 مركزاً صحياً، وتوظيف 7000 شاب وشابة من أبناء المحافظات عبر برنامج الأمير خالد الفيصل لبناء الإنسان طموح وتطوير الواجهات البحرية في المدن الساحلية وتطوير البنى التحية والمرافق داخل المحافظات وإحياء وتأهيل مواقع أثرية وتاريخية وسياحية وإنشاء المراكز الحضرية ومراكز الأحياء ودعم المهرجانات التنموية.

وبدأ اليوم الأمير خالد الفيصل، جولة على محافظات الطائف والمويه وميسان، فيما سيقوم غداً الإثنين باستكمال جولاته على محافظات تربة والخرمة ورنية.

20 فبراير 2022 - 19 رجب 1443
12:59 PM

"إمارة مكة": طرق ومستشفيات ومراكز صحية ومشاريع أسفرت عنها جولات "الفيصل"

مقطع فيديو استعرض البداية منذ 14 عاماً.. لقاءات تترجم إلى واقع

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عبدالله الراجحي - جدة
0
679

أبرز تقرير في مقطع فيديو نشرته إمارة منطقة مكة المكرّمة عبر حسابها في تويتر اليوم، عن تنمية محافظات المنطقة منذُ 14 عاماً.

واستعرض المقطع بداية جولات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة الأمير خالد الفيصل، على محافظات المنطقة، وما أسفرت عنه هذه الجولات من تدشين مشاريع وتسريع وتيرة العمل في المشاريع المتأخرة ولقائه المواطنين والاستماع لمطالبهم وترؤسه المجالس المحلية ومناقشته للمشاريع التنموية، ما نجم عن ذلك وصول التعليم الجامعي إلى محافظات المنطقة كافة، وافتتاح منشآت للتدريب التقني والمهني وتغذية جميع المحافظات بالمياه المحلاة، وشبكات طرق تتجاوز إجمالي أطوالها 7300 كم، وزيادة المرافق الطبية لتصل إلى 44 مستشفى تبلغ طاقتها السريرية 8373 سريراً و353 مركزاً صحياً، وتوظيف 7000 شاب وشابة من أبناء المحافظات عبر برنامج الأمير خالد الفيصل لبناء الإنسان طموح وتطوير الواجهات البحرية في المدن الساحلية وتطوير البنى التحية والمرافق داخل المحافظات وإحياء وتأهيل مواقع أثرية وتاريخية وسياحية وإنشاء المراكز الحضرية ومراكز الأحياء ودعم المهرجانات التنموية.

وبدأ اليوم الأمير خالد الفيصل، جولة على محافظات الطائف والمويه وميسان، فيما سيقوم غداً الإثنين باستكمال جولاته على محافظات تربة والخرمة ورنية.

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