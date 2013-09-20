النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

عملية منظار لركبة "عطيف".. تحت إشراف جراح إصابات الملاعب الألماني "بونيش"

أجرى لاعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم "عبدالله عطيف" صباح اليوم في مدينة أوغسبورغ الألمانية، عملية منظار للركبة، تحت إشراف الدكتور الألماني بونيش، جراح الإصابات الرياضية، وبمتابعة من أخصائي العلاج الطبيعي بالمنتخب السعودي الدكتور ياسر الفريهيدي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
عملية منظار لركبة "عطيف".. تحت إشراف جراح إصابات الملاعب الألماني "بونيش"
سبق

أجرى لاعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم "عبدالله عطيف" صباح اليوم في مدينة أوغسبورغ الألمانية، عملية منظار للركبة، تحت إشراف الدكتور الألماني بونيش، جراح الإصابات الرياضية، وبمتابعة من أخصائي العلاج الطبيعي بالمنتخب السعودي الدكتور ياسر الفريهيدي.

20 سبتمبر 2021 - 13 صفر 1443
02:35 PM

عملية منظار لركبة "عطيف".. تحت إشراف جراح إصابات الملاعب الألماني "بونيش"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
2,321

أجرى لاعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم "عبدالله عطيف" صباح اليوم في مدينة أوغسبورغ الألمانية، عملية منظار للركبة، تحت إشراف الدكتور الألماني بونيش، جراح الإصابات الرياضية، وبمتابعة من أخصائي العلاج الطبيعي بالمنتخب السعودي الدكتور ياسر الفريهيدي.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,823
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,696
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,883
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,169

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة