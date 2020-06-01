"فرجت ولله الحمد".. فرحة مسافرين باستئناف الرحلات الجوية و4 أمور لا تنساها

إجراءات وقائية شاملة عند الوصول.. التزام بالنزول التدريجي وفحص جميع الركاب

بعد التوقف لأكثر من شهرين بسبب جائحة فيروس كورونا، استؤنفت الرحلات الجوية الداخلية داخل المملكة، أمس، في ظل تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية التي أقرتها هيئة الطيران المدني.

وشدد نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة التجارية في مطار الملك خالد الدولي بالرياض جلبان الجلبان، في حديث له على قناة mbc، على المسافرين بالتقيد بأربعة أمور لتكون رحلاتهم آمنة وللعودة بحذر، وهي لبس الكمامة والحضور للمطار قبل الرحلة بساعتين، وعدم نسيان التذكرة الإلكترونية، وعدم اصطحاب مودع أو حضور مستقبل.

وعبّر المسافرون عن سعادتهم الكبيرة بعودة الرحلات بعد هذه الأزمة؛ مشيرين إلى أن فرحتهم لا توصف؛ حيث قال أحد المسافرين: "فرجت ولله الحمد، كنت أحاول خلال الفترة الماضية السفر إلى أهلي في جدة حيث أعمل في الرياض".

وكان مطار الملك خالد الدولي بالرياض يشغل العام الماضي أكثر من 550 رحلة لليوم الواحد، يتم من خلالها نقل 78 ألف مسافر يوميًّا، ووصل في 7 ذي الحجة عدد المسافرين لأكثر من 100 ألف مسافر بعدد إجمالي خلال العام الماضي وصل لأكثر من 28 مليون مسافر.

يُذكر أن طواقم المطار تنفذ جميع الإجراءات الوقائية المتخذة في مطارات المملكة عند الوصول، وهي الالتزام بالنزول التدريجي للركاب من الطائرة، واستخدام 50% فقط من الطاقة التشغيلية للحافلات، وفحص جميع الركاب عبر الأجهزة الطبية المعتمدة، والالتزام بلبس الكمامات القماشية والطبية، مع توفير أجهزة التطهير عند أول نقطة دخول للصالة، وتوفير مناطق للعزل الصحي، إضافة إلى الوقوف على الملصقات الإرشادية التي توضح مكان وقوف كل مسافر في مسار مغادرة الصالة.

وفي منطقة تَسَلّم الأمتعة، يلتزم الجميع بالوقوف على الملصقات الإرشادية في منطقة الانتظار وفي مناطق التجمعات، مع تطهير عربات نقل الأمتعة بشكل مستمر بعد كل استخدام، ووضع عربات نقل الحقائب في منطقة التطهير، والتزام التباعد بين المسافرين لدى مقدمي خدمات الأجرة بمسافة مترين، ووضع ملصقات التباعد على كراسي الانتظار.