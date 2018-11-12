"الخمعلي" محققاً بـ"رقابة حائل"

باشر المحقق هاني الخمعلي، مهام عمله في هيئة الرقابة والتحقيق "إدارة التحقيق" بمنطقة حائل.
و"الخمعلي" من الكوادر الرقابية المتميزة، ومؤخراً تم نقل خدماته من جامعة حائل التي عَمِل بها كمدير لإدارة المتابعة، وكأول مدير للإدارة القانونية بالجامعة.
باشر المحقق هاني الخمعلي، مهام عمله في هيئة الرقابة والتحقيق "إدارة التحقيق" بمنطقة حائل.
و"الخمعلي" من الكوادر الرقابية المتميزة، ومؤخراً تم نقل خدماته من جامعة حائل التي عَمِل بها كمدير لإدارة المتابعة، وكأول مدير للإدارة القانونية بالجامعة.
باشر المحقق هاني الخمعلي، مهام عمله في هيئة الرقابة والتحقيق "إدارة التحقيق" بمنطقة حائل.
و"الخمعلي" من الكوادر الرقابية المتميزة، ومؤخراً تم نقل خدماته من جامعة حائل التي عَمِل بها كمدير لإدارة المتابعة، وكأول مدير للإدارة القانونية بالجامعة.
باشر المحقق هاني الخمعلي، مهام عمله في هيئة الرقابة والتحقيق "إدارة التحقيق" بمنطقة حائل.
و"الخمعلي" من الكوادر الرقابية المتميزة، ومؤخراً تم نقل خدماته من جامعة حائل التي عَمِل بها كمدير لإدارة المتابعة، وكأول مدير للإدارة القانونية بالجامعة.