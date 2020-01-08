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انتهاك للسيادة.. رئيس البرلمان العراقي يدين الهجوم الإيراني على "عين الأسد" و"أربيل"

دعا الحكومة لاتخاذ الإجراءات لإيقاف اعتداءات طهران

أدان رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، الهجوم الصاروخي الإيراني على قاعدتي عين الأسد وأربيل في العراق.

وقال "الحلبوسي" في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية "واع": "في الوقت الذي ندين فيه الانتهاك الإيراني للسيادة العراقية فجر اليوم، نؤكد رفضنا القاطع لمحاولة الأطراف المتنازعة استخدام الساحة العراقية في تصفية الحسابات".

ودعا رئيس مجلس النواب الحكومة العراقية إلى اتخاذ الإجراءات والتدابير السياسية والقانونية والأمنية اللازمة، لإيقاف مثل هذه الاعتداءات، والعمل على حفظ السيادة العراقية من الانتهاكات، وإبعاد العراق عن الصراع الدائر، وألا يكون ساحةً للتصفيات والاقتتال، أو طرفاً في أي صراع إقليمي أو دولي.

وطالب "الحلبوسي" جميع الأطراف بضبط النفس وتغليب الحكمة.

رئيس البرلمان العراقي قاعدة عين الأسد قاعدة أربيل

الرئيسية/ أخبار العالم

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انتهاك للسيادة.. رئيس البرلمان العراقي يدين الهجوم الإيراني على "عين الأسد" و"أربيل"
سبق

أدان رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، الهجوم الصاروخي الإيراني على قاعدتي عين الأسد وأربيل في العراق.

وقال "الحلبوسي" في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية "واع": "في الوقت الذي ندين فيه الانتهاك الإيراني للسيادة العراقية فجر اليوم، نؤكد رفضنا القاطع لمحاولة الأطراف المتنازعة استخدام الساحة العراقية في تصفية الحسابات".

ودعا رئيس مجلس النواب الحكومة العراقية إلى اتخاذ الإجراءات والتدابير السياسية والقانونية والأمنية اللازمة، لإيقاف مثل هذه الاعتداءات، والعمل على حفظ السيادة العراقية من الانتهاكات، وإبعاد العراق عن الصراع الدائر، وألا يكون ساحةً للتصفيات والاقتتال، أو طرفاً في أي صراع إقليمي أو دولي.

وطالب "الحلبوسي" جميع الأطراف بضبط النفس وتغليب الحكمة.

08 يناير 2020 - 13 جمادى الأول 1441
04:47 PM

انتهاك للسيادة.. رئيس البرلمان العراقي يدين الهجوم الإيراني على "عين الأسد" و"أربيل"

دعا الحكومة لاتخاذ الإجراءات لإيقاف اعتداءات طهران

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أدان رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، الهجوم الصاروخي الإيراني على قاعدتي عين الأسد وأربيل في العراق.

وقال "الحلبوسي" في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية "واع": "في الوقت الذي ندين فيه الانتهاك الإيراني للسيادة العراقية فجر اليوم، نؤكد رفضنا القاطع لمحاولة الأطراف المتنازعة استخدام الساحة العراقية في تصفية الحسابات".

ودعا رئيس مجلس النواب الحكومة العراقية إلى اتخاذ الإجراءات والتدابير السياسية والقانونية والأمنية اللازمة، لإيقاف مثل هذه الاعتداءات، والعمل على حفظ السيادة العراقية من الانتهاكات، وإبعاد العراق عن الصراع الدائر، وألا يكون ساحةً للتصفيات والاقتتال، أو طرفاً في أي صراع إقليمي أو دولي.

وطالب "الحلبوسي" جميع الأطراف بضبط النفس وتغليب الحكمة.

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