وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: لزيادة المساحات الخضراء في مدينتنا.. #أمانة_منطقة_الرياض تزرع أكثر من ١٢ ألف شجرة خلال ٣٠ يوماً، وكان أكثر من ٥٠٠ متطوع ومتطوعة قد شاركوا في فعالية "يلا نزرع" في وادي السلي بتنظيم من #أمانة_منطقة_الرياض ضمن فعالياتها الاحتفالية بـ #اليوم_الوطني_الـ٩٠.

زرعت أمانة منطقة الرياض أكثر من 12 ألف شجرة خلال 30 يومياً.

الرياض.. زراعة أكثر من ١٢ ألف شجرة خلال ٣٠ يوماً صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-10-14 زرعت أمانة منطقة الرياض أكثر من 12 ألف شجرة خلال 30 يومياً. وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: لزيادة المساحات الخضراء في مدينتنا.. #أمانة_منطقة_الرياض تزرع أكثر من ١٢ ألف شجرة خلال ٣٠ يوماً، وكان أكثر من ٥٠٠ متطوع ومتطوعة قد شاركوا في فعالية "يلا نزرع" في وادي السلي بتنظيم من #أمانة_منطقة_الرياض ضمن فعالياتها الاحتفالية بـ #اليوم_الوطني_الـ٩٠.

14 أكتوبر 2020 - 27 صفر 1442 08:36 AM

الرياض.. زراعة أكثر من ١٢ ألف شجرة خلال ٣٠ يوماً أمانة العاصمة: بهدف زيادة المساحات الخضراء في المنطقة





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زرعت أمانة منطقة الرياض أكثر من 12 ألف شجرة خلال 30 يومياً.

وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: لزيادة المساحات الخضراء في مدينتنا.. #أمانة_منطقة_الرياض تزرع أكثر من ١٢ ألف شجرة خلال ٣٠ يوماً، وكان أكثر من ٥٠٠ متطوع ومتطوعة قد شاركوا في فعالية "يلا نزرع" في وادي السلي بتنظيم من #أمانة_منطقة_الرياض ضمن فعالياتها الاحتفالية بـ #اليوم_الوطني_الـ٩٠.