وفاة الشيخ "الزويهري"

توفي الشيخ محمد بن صالح بن أحمد الزويهري، عن عمر تجاوز الثمانين عاماً، ويتلقى ذووه العزاء في قرية سولة 45 كلم شمال شرقي مكة المكرمة.
توفي الشيخ محمد بن صالح بن أحمد الزويهري، عن عمر تجاوز الثمانين عاماً، ويتلقى ذووه العزاء في قرية سولة 45 كلم شمال شرقي مكة المكرمة.
توفي الشيخ محمد بن صالح بن أحمد الزويهري، عن عمر تجاوز الثمانين عاماً، ويتلقى ذووه العزاء في قرية سولة 45 كلم شمال شرقي مكة المكرمة.
توفي الشيخ محمد بن صالح بن أحمد الزويهري، عن عمر تجاوز الثمانين عاماً، ويتلقى ذووه العزاء في قرية سولة 45 كلم شمال شرقي مكة المكرمة.